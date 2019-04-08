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      Американські поліцейські влаштували незвичний флешмоб у квітах: милі фото

      65 Читать новость на русском
      BackTheBLUEbonnets
      BackTheBLUEbonnets / Соцмережі

      У американському штаті Техас правоохоронці влаштували флешмоб BackTheBLUEbonnets.

      Поліцейські фотографуються на фоні квітів та публікують світлини у соцмережах з різними повідомленнями, зазначили у Kxan.

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      Серед закликів правоохоронців – охорона довкілля та безпека під час відпочинку.

      Що означає назва флешмобу? Синя квітка Bluebonnet – один із символів Техасу. Розквітає зазвичай у квітні. У цей час чимало американців часто нехтують правилами дорожнього руху та безпеки, щоб зробити фото для соцмереж.

      Співробітники одного з поліцейських відділень, взявши участь у флешмобі, запропонували місцевим жителям завести чотирилапих друзів.

      "У нашому притулку для тварин є кошенята, які шукають новий дім. А через декілька тижні з'являться і щенята", – розповіли вони.

      Тварин, які працюють разом з поліцейськими, також долучили до ініціативи. 

      Дивіться фото: незвичний флешмоб поліцейських у США


      "Сподіваємося, що вам сподобався наш тиждень #BackTheBLUEbonnet. Якщо ви також плануєте фотографуватися, не забувайте завжди слідкувати за небезпеками, ніколи не перебігайте трасу й не блокуйте рух. Отримуйте задоволення й залишайтеся в безпеці", – наголосили правоохоронці.

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