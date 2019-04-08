Американські поліцейські влаштували незвичний флешмоб у квітах: милі фото

У американському штаті Техас правоохоронці влаштували флешмоб BackTheBLUEbonnets.

Поліцейські фотографуються на фоні квітів та публікують світлини у соцмережах з різними повідомленнями, зазначили у Kxan.

Читайте також: Найвище у світі тропічне дерево дослідники виявили на острові Борнео

Серед закликів правоохоронців – охорона довкілля та безпека під час відпочинку.

Що означає назва флешмобу? Синя квітка Bluebonnet – один із символів Техасу. Розквітає зазвичай у квітні. У цей час чимало американців часто нехтують правилами дорожнього руху та безпеки, щоб зробити фото для соцмереж.

Співробітники одного з поліцейських відділень, взявши участь у флешмобі, запропонували місцевим жителям завести чотирилапих друзів.

"У нашому притулку для тварин є кошенята, які шукають новий дім. А через декілька тижні з'являться і щенята", – розповіли вони.

We decided to join the #BackTheBLUEBonnets Challenge but wanted to make sure you knew that our Animal Shelter has #kittens available for adoption now and will have #puppies in a few weeks!

Let us know which pic is your favorite!#WildflowerCapitalofTexas #AnimalAdoption pic.twitter.com/fZequFBeZU — Temple Police Dept (@TempleTXPolice) 4 квітня 2019 р.

Тварин, які працюють разом з поліцейськими, також долучили до ініціативи.

Дивіться фото: незвичний флешмоб поліцейських у США



"Сподіваємося, що вам сподобався наш тиждень #BackTheBLUEbonnet. Якщо ви також плануєте фотографуватися, не забувайте завжди слідкувати за небезпеками, ніколи не перебігайте трасу й не блокуйте рух. Отримуйте задоволення й залишайтеся в безпеці", – наголосили правоохоронці.