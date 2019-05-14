Американські сенатори підготували санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатори Тед Круз (республіканець) і Джин Шахін (демократ) підготували законопроект про санкції проти європейських компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Журнал Foreign Policy повідомив про підготовку відповідних обмежень з посиланням на копію документа. Сам документ наразі не оприлюднено, однак Bloomberg з посиланням на власні джерела підтвердили його існування.

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Обмеження спрямовані проти суден, що використовуються для прокладки глибоководних трубопроводів, які є у західних енергетичних компаній і які винаймає Росія для будівництва "Південного потоку-2". Підприємцям, які продають або здають в оренду такі судна, сенатори пропонують заборонити в'їзд в США, а також заморозити їхні активи в цій країні.

Законопроект містить також санкції проти осіб, що надають фінансову або технічну підтримку чи страхування цих судів.

Проект документу передбачає контроль над двома компаніями, які отримали контракти на прокладку труб для "Північного потоку-2": швейцарської Allseas та італійської Saipem. Автори ініціативи закликають також посилити тиск на "Газпром" і п'ять компаній-партнерів по проекту: Uniper і Wintershall з Німеччини, Anglo-Dutch Shell, OMV з Австрії та Engie з Франції.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Вже побудовано приблизно 1170 кілометрів газопроводу.



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.