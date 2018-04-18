Американські спецслужби отримали пристрій, який розблоковує iPhone

Декілька поліцейських управлінь в Меріленді та Індіані, що у США, придбали або думають про купівлю прибору, який має назву GrayKey та домагає розблокувати iPhone.

Про це повідомляє Motherboard.

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Державний департамент США отримав недорогий пристрій GrayKey. Секретна служба і Управління боротьби з наркотиками поки ще тільки планують його купити. GrayKey підтримує iOS 11 та працює з iPhone X. GrayKey являє собою невеликий прямокутний пристрій, який може розблокувати два смартфона одночасно. Розробила його компанія з Атланти під назвою Grayshift, до складу якої входять давні співробітники американських спецслужб і колишній інженер з безпеки Apple.

Щоб зламати iPhone, досить підключити його до пристрою на дві хвилини. Після відключення потрібно трохи почекати, і на екрані телефону з'явиться пароль. Час очікування залежить від складності коду.

Пристрій коштує відносно недорого. Доступно два варіанти: за 15 тисяч доларів (близько 391 тисячі гривень) і за 30 тисяч доларів (близько 783 тисяч гривень) . Перше може розблокувати до 300 пристроїв, у другого це число не обмежене. Це незначна вартість в порівнянні з 900 тисячами доларів (близько 2 мільйонів 350 тисяч гривень), які федеральним службам довелося заплатити за "злом" iPhone стрілка з Сан-Бернардіно, і 5 тисяч доларів (близько 130 тисяч гривень), які Cellebrite бере за самостійне розблокування одного смартфона.

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Голова ФБР Крістофер Рей назвав шифрування "серйозною проблемою громадської безпеки". Минулого року бюро не вдалося отримати докази з 7775 пристроїв саме через те, що вони були заблоковані.

Проте у пристроїв на зразок GrayKey є недолік: вони використовують діри в системах безпеки, які рано чи пізно будуть залатані. Тому Рей, незважаючи на існування таких приладів, закликає технологічні компанії співпрацювати з урядом, щоб знайти надійний спосіб зламувати телефони підозрюваних.