Американські вчені оприлюднили новий спосіб лікування раку

Вчені з Університету Темпл у США розробили новий метод лікування несприйнятливих до традиційної терапії ракових пухлин.

Комбінований препарат сприяє накопиченню мутацій у злоякісних клітинах, які потім самознищуються, пише журнал Cell Reports.

Для лікування злоякісних пухлин із дефіцитом BRCA використовують препарат олапаріб, який є інгібітором PARP. Але через компенсаторні механізми, що виникають через мутації, ефект від лікування триває недовго.

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Зі слів науковців, одночасне придушення ферментів PARP та RAD52 є більш ефективним способом лікування онкозахворювань.

Дослідження над клітинними культурами показали, що інгібітор RAD52 – 6-гідроксил-DL-допа пригнічує залишкову репараційну активність у клітинах з дефіцитом BRCA, оброблених олапарібом.

Тож спільне використання цих препаратів посилює накопичення дволанцюгових розривів і пригнічує ріст клітин аденокарциноми. Через 28 днів лікарської обробки клітини з дефіцитом BRCA повністю гинуть. Такий же ефект був продемонстрований у клітинній лінії лейкемії та лімфоми Беркітта.

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