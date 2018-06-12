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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Американські вчені виявили нову небезпечну інфекцію

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Американські вчені виявили нову небезпечну інфекцію
Американські вчені виявили нову небезпечну інфекцію / parazitovnetu

У США в пацієнта виявили новий штам стійких до антибіотиків бактерій, які є збудниками пневмонії та інших небезпечних інфекцій.

Про це розповіли дослідники з Центру резистентності до антибіотиків Еморі, повідомляє EurekAlert.

Різновид бактерій Klebsiella pneumoniae володіє підвищеною вірулентністю – здатністю заражати організм.

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Ізолят цих мікроорганізмів проявляє гетерорезистентність до антибіотика колістину. Через свою токсичність колістин використовується тільки тоді, якщо інші препарати не допомагають. Новий штам також стійкий до широкого спектру антибіотиків групи карбапенеми.

Вчені відзначають, що ізолят є першим, який демонструє резистентність (стійкість) до сильного антибіотика і не піддається лікуванню.

Вони продовжать вивчати новий різновид бактерії, щоб визначити, наскільки легко вона може посилити свою патогенність.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Медицина Інфекція Новини США дослідження
Джерело: 24 Канал
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