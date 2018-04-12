Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку

Американським дослідникам вдалося створити ефективну вакцини проти одного з видів онкологічних захворювань – раку яєчників у жінок.

Науковцям вдалося довести ефективність цієї вакцини в результаті клінічних випробувань, повідомляє CNN.

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Так, згідно з результатами дослідження, яке тривало два роки, після введення вакцини у пацієнток в високим ризиком рецидиву раку яєчників не відзначалася негативна динаміка, на відміну від тих, кому вакцину не вводили.

Медики наголошують, що рак яєчників – це "мовчазний вбивця", оскільки часто залишається непоміченим і "заявляє" про себе вже на пізній стадії. До того ж, він погано піддається лікуванню і в 85% випадків рецидивує.

Американські лікарі сподіваються, що створена вакцина допоможе запобігти розвитку цього захворювання і збільшити виживаність серед хворих.

За їхніми словами, новий препарат сприяє збільшенню в організмі кількості Т-клітин, які були здатні вбивати клітини пухлини.

Пацієнти, які отримали вакцину, встановили імунну відповідь проти своєї ж пухлини,

– зазначила лікар-науковець Лана Кандалафт.

Окрім того, дослідники мають намір провести масштабні випробування даної вакцини, зокрема, у людей, які хворіють іншими видами раку.