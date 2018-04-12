15:47
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
13°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку

2352 Читать новость на русском
Вчені винайшли ефективну вакцину проти раку
Вчені винайшли ефективну вакцину проти раку / Фото з відкритих джерел

Американським дослідникам вдалося створити ефективну вакцини проти одного з видів онкологічних захворювань – раку яєчників у жінок.

Науковцям вдалося довести ефективність цієї вакцини в результаті клінічних випробувань, повідомляє CNN.

Читайте також: Вчені пояснили, які напої можуть викликати у людей рак

Так, згідно з результатами дослідження, яке тривало два роки, після введення вакцини у пацієнток в високим ризиком рецидиву раку яєчників не відзначалася негативна динаміка, на відміну від тих, кому вакцину не вводили.

Медики наголошують, що рак яєчників – це "мовчазний вбивця", оскільки часто залишається непоміченим і "заявляє" про себе вже на пізній стадії. До того ж, він погано піддається лікуванню і в 85% випадків рецидивує.

Американські лікарі сподіваються, що створена вакцина допоможе запобігти розвитку цього захворювання і збільшити виживаність серед хворих.

За їхніми словами, новий препарат сприяє збільшенню в організмі кількості Т-клітин, які були здатні вбивати клітини пухлини.

Пацієнти, які отримали вакцину, встановили імунну відповідь проти своєї ж пухлини,
– зазначила лікар-науковець Лана Кандалафт.

Окрім того, дослідники мають намір провести масштабні випробування даної вакцини, зокрема, у людей, які хворіють іншими видами раку.

Теги: Здоров'я Новини США Здорове життя Онкозахворювання Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
сьогодні, 15:00 Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
Ілля Кенігштейн 950
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку
сьогодні, 14:38 Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку
2351
Слово о бедном Дерипаске
сьогодні, 14:02 Слово о бедном Дерипаске
Сергій Фурса 473
День космонавтики: вместо поиска очередной зрады, мечтайте
сьогодні, 11:53 День космонавтики: вместо поиска очередной зрады, мечтайте
Блог Соцмережі 448
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук