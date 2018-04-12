Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку
Американським дослідникам вдалося створити ефективну вакцини проти одного з видів онкологічних захворювань – раку яєчників у жінок.
Науковцям вдалося довести ефективність цієї вакцини в результаті клінічних випробувань, повідомляє CNN.
Читайте також: Вчені пояснили, які напої можуть викликати у людей рак
Так, згідно з результатами дослідження, яке тривало два роки, після введення вакцини у пацієнток в високим ризиком рецидиву раку яєчників не відзначалася негативна динаміка, на відміну від тих, кому вакцину не вводили.
Медики наголошують, що рак яєчників – це "мовчазний вбивця", оскільки часто залишається непоміченим і "заявляє" про себе вже на пізній стадії. До того ж, він погано піддається лікуванню і в 85% випадків рецидивує.
Американські лікарі сподіваються, що створена вакцина допоможе запобігти розвитку цього захворювання і збільшити виживаність серед хворих.
За їхніми словами, новий препарат сприяє збільшенню в організмі кількості Т-клітин, які були здатні вбивати клітини пухлини.
Пацієнти, які отримали вакцину, встановили імунну відповідь проти своєї ж пухлини,
– зазначила лікар-науковець Лана Кандалафт.
Окрім того, дослідники мають намір провести масштабні випробування даної вакцини, зокрема, у людей, які хворіють іншими видами раку.