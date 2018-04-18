Американські вчені зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити уявлення про темну матерію

Американські вчені вивчили спектр космічного рентгенівського випромінення і помітили емісійну лінію на рівні енергії 3,5 кілоелектронвольта. Це свідчить про існування невідомого раніше джерела радіації.

Про це йдеться в прес-релізі на порталі Phys.org.

Читайте також: SpaceX визначилась, коли запустить космічний телескоп TESS: дата старту

Випромінювання, яке приходить з різних напрямків, було зафіксовано декількома космічними телескопами – NuSTAR, XMM-Newton, Chandra і Suzaku.



Схема рентгенівського випромінювання, яке зафіксували вчені

Як вважають вчені, воно є результатом розпаду стерильних нейтрино-гіпотетичних частинок, які є одними з "кандидатів" на роль темної матерії. Якщо дані підтвердяться (отримані результати не виключають статистичну помилку), то це може означати, що Чумацький шлях оточений міхуром темної матерії.

Що таке емісійна лінія? Емісійною лінією називають посилення інтенсивності випромінювання в певній області спектра. Зазвичай інтенсивність випромінювання падає з частотою останнього, однак іноді вона стає більшою або, навпаки, послаблюється (в останньому випадку йдеться про лінії поглинання). Це відбувається через перехід атомів, іонів і молекул на інші рівні енергії, в результаті чого випромінювання виділяється або поглинається. Однак природа емісійної лінії 3,5 кеВ до сих пір не встановлена, оскільки їй не відповідає ні одна з відомих фотонних емісій, тобто випускання світла порушеними атомом.