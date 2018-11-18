Американські війська точно будуть у Польщі: у США зробили гучну заяву

США гарантують Польщі присутність на її території певних американських військових сил. Наразі обговорюється тип їхньої найефективнішої присутності.

Про це заявив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд, пише Укрінформ.

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Так, генерал наголосив, у Вашингтоні ще не прийняли остаточного рішення щодо американського військового контингенту у Польщі. Однак чіткі гарантії там Варшаві дати можуть.

Точного рішення щодо американських сил у Польщі ще не було зроблено, але ми сказали нашим польським співрозмовникам: можете бути певними, що американський прапор буде у Польщі, як і військові можливості та наша здатність виконати зобов’язання щодо безпеки Польщі,

– сказав він.

Він також зазначив, що наразі обговорюється найбільш ефективний тип організаційної структури цієї присутності.

"Є кілька варіантів для досягнення цього. Це можна зробити або за допомогою постійних сил або ротаційних високої готовності, що продемонструє нашу відданість зобов’язанням у Польщі, у той же час віднадивши будь-якого потенційного противника", – наголосив генерал.

До слова, можливість дислокації американських військових у Польщі викликала різку критику з боку Росії та Білорусі. Так, у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості.



Перед Білоруссю про "посилення напруженості" заговорили у Росії. Там стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.