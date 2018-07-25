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Американські зірки підтримують Демі Ловато після передозування наркотиками

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Демі Ловато
Демі Ловато / Фото з відкритих джерел

Американські знаменитості почали перейматися станом здоров'я знаменитої співачки Демі Ловато, яка 24 липня потрапила до лікарні після передозування наркотиками.

Зірки публікують повідомлення на своїй сторінках у соціальних мережах, адресовані Демі Ловато.

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Зауважимо, що напередодні представник співачки спростував чутки про те, що Ловато вживала героїн. Однак який це був наркотик наразі невідомо. Відомо. що дівчина отямилася у лікарні і перебуває зі своєю сім'єю.

Підтримку співачці висловили Кім Кардашян, Леді Гага, Бруно Марс, Еллен Дедженерес, Пріянка Чопра, Лілі Аллен та інші.

Ми всі повинні обійняти Демі Ловато. Я так рада, що ти жива. Дякуючи Богу. Якщо я знаю своїх маленьких монстрів так, як мені здається, то всі ми зараз бажаємо їй знайти внутрішній мир та спокій,
– прокоментувала інцидент Леді Гага.

"Усе світло і молитви для тебе, дівчинко", – написала Кім Кардашян.

Американський співак Нік Джонас зазначив, що слідкує за новинами про Демі.

"Всі ми любимо тебе і молимося, щоб тобі стало краще. Вона боєць", – наголосив Джонас.

Відома співачка Каміла Кабельо також написала пост підтримки Демі Ловато.

"Ти в моїх думках. Вся моя любов тобі", – Кабельо.

"Я дуже люблю Демі Ловато. У мене розбите серце через те, що їй доводиться через все це проходити. Вона – світло в цьому світі, і я надсилаю свою любов їй та її родині", – заявила Еллен Дедженерес.

"Я люблю тебе, Демі", – Аріана Гранде.

 

Теги: LifeStyle Лікування Голлівуд Кіно Наркотики Кім Кардашян Леді Гага Інтернет
Джерело: 24 Канал
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