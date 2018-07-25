Американські зірки підтримують Демі Ловато після передозування наркотиками

Американські знаменитості почали перейматися станом здоров'я знаменитої співачки Демі Ловато, яка 24 липня потрапила до лікарні після передозування наркотиками.

Зірки публікують повідомлення на своїй сторінках у соціальних мережах, адресовані Демі Ловато.

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Зауважимо, що напередодні представник співачки спростував чутки про те, що Ловато вживала героїн. Однак який це був наркотик наразі невідомо. Відомо. що дівчина отямилася у лікарні і перебуває зі своєю сім'єю.

Підтримку співачці висловили Кім Кардашян, Леді Гага, Бруно Марс, Еллен Дедженерес, Пріянка Чопра, Лілі Аллен та інші.

Ми всі повинні обійняти Демі Ловато. Я так рада, що ти жива. Дякуючи Богу. Якщо я знаю своїх маленьких монстрів так, як мені здається, то всі ми зараз бажаємо їй знайти внутрішній мир та спокій,

– прокоментувала інцидент Леді Гага.

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 июля 2018 г.

"Усе світло і молитви для тебе, дівчинко", – написала Кім Кардашян.

Sending lots of light and prayers to you baby girl @ddlovato — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 июля 2018 г.

Американський співак Нік Джонас зазначив, що слідкує за новинами про Демі.

"Всі ми любимо тебе і молимося, щоб тобі стало краще. Вона боєць", – наголосив Джонас.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) 25 июля 2018 г.

Відома співачка Каміла Кабельо також написала пост підтримки Демі Ловато.

"Ти в моїх думках. Вся моя любов тобі", – Кабельо.

you’re in my thoughts @ddlovato, sending you love ️ — camila (@Camila_Cabello) 24 июля 2018 г.

"Я дуже люблю Демі Ловато. У мене розбите серце через те, що їй доводиться через все це проходити. Вона – світло в цьому світі, і я надсилаю свою любов їй та її родині", – заявила Еллен Дедженерес.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 июля 2018 г.

"Я люблю тебе, Демі", – Аріана Гранде.