Американські зірки підтримують Демі Ловато після передозування наркотиками
Американські знаменитості почали перейматися станом здоров'я знаменитої співачки Демі Ловато, яка 24 липня потрапила до лікарні після передозування наркотиками.
Зірки публікують повідомлення на своїй сторінках у соціальних мережах, адресовані Демі Ловато.
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Зауважимо, що напередодні представник співачки спростував чутки про те, що Ловато вживала героїн. Однак який це був наркотик наразі невідомо. Відомо. що дівчина отямилася у лікарні і перебуває зі своєю сім'єю.
Підтримку співачці висловили Кім Кардашян, Леді Гага, Бруно Марс, Еллен Дедженерес, Пріянка Чопра, Лілі Аллен та інші.
Ми всі повинні обійняти Демі Ловато. Я так рада, що ти жива. Дякуючи Богу. Якщо я знаю своїх маленьких монстрів так, як мені здається, то всі ми зараз бажаємо їй знайти внутрішній мир та спокій,
– прокоментувала інцидент Леді Гага.
"Усе світло і молитви для тебе, дівчинко", – написала Кім Кардашян.
Американський співак Нік Джонас зазначив, що слідкує за новинами про Демі.
"Всі ми любимо тебе і молимося, щоб тобі стало краще. Вона боєць", – наголосив Джонас.
Відома співачка Каміла Кабельо також написала пост підтримки Демі Ловато.
"Ти в моїх думках. Вся моя любов тобі", – Кабельо.
"Я дуже люблю Демі Ловато. У мене розбите серце через те, що їй доводиться через все це проходити. Вона – світло в цьому світі, і я надсилаю свою любов їй та її родині", – заявила Еллен Дедженерес.
"Я люблю тебе, Демі", – Аріана Гранде.