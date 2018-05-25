Американським військовим хочуть вживлювати в руку чіпи

Американські вчені працюють над розробкою системи, яка б відстежувала стан здоров'я солдатів. Для цього розробляють спеціальний чіп, який будуть вживлювати у руку.

Про це пише thatsmart.ru.

Чіп планують імплантувати у зап'ястя солдата, завдяки чому оперативно надходитиме вся важлива інформація про стан здоров’я: від рівня цукру в крові до якості сну.

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Таким чином, дізнатися про розвиток будь-яких захворювань можна буде на ранніх стадіях.

За задумом науковців, уся інформація буде автоматично надходити в єдиний центр. Її зможуть використовувати не тільки для ранньої діагностики, а й за умов поранення: хірурги та інші лікарі зможуть віддалено надавати поради, як себе вести в надзвичайній ситуації.