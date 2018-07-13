Американський актор "помочився" на зірку Трампа в Голлівуді: відео

Відомий актор Джордж Лопес "помочився" на зірку президента США Дональда Трампа на Алеї слави в Лос-Анджелесі.

У вівторок, 10 травня, знаменитий артист прогулявся вздовж Алеї слави в Голлівуді і вирішив "потролити" зірку Дональда Трампа. Про це повідомляє TMZ.

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Поспілкувавшись з фанатами, Джордж Лопес розіграв усіх, нібито "помочився" на зірку Президента США. Насправді актор дістав пластикову пляшку і вилив воду з неї.

Дивіться відео з Лопесом на Алеї слави в Голлівуді:

Нагадаємо, у 2016 році в США чоловік з кувалдою в руках розтрощив зірку на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа на Алеї слави в Голлівуді. Він заявив, що в такий спосіб він підтримує 11 жінок, які звинувачують Дональда Трампа в сексуальних домаганнях.