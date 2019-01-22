Американський баскетболіст карколомно впав під час матчу, а потім безглуздо промахнувся: відео

"Голден Стейт" розгромив "Лейкерс" в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА з рахунком 130:111. Та поєдинок запам'ятався не тільки розгромом "Лейкерс", але й курйозним епізодом за участі гравця гостей.

Один з лідерів "воїнів" Стеф Каррі набрав всього 11 очок за матч і запам'ятався кумедним моментом у третій чверті.

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Каррі зробив перехоплення на своїй половині майданчика і помчав забивати легкі два очки, але перед чужим кільцем послизнувся.

Через декілька секунд йому випала нагода забити з-за дуги, але його промах вийшов майже таким же безглуздим, як падіння.

Відзначимо, що в цьому поєдинку захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон набрав 44 очки. Він повторив рекорд НБА, закинувши 10 триочкових поспіль.

Варто зазначити, що у матчі "Голден Стейт" проти "Лейкерс" зіграв і український баскетболіст Святослав Михайлюк. За 19 хвилин він набрав лише 5 очок, зробив 3 підбирання та дві передачі. Однак його команда поступилася.

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