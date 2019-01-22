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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Американський баскетболіст карколомно впав під час матчу, а потім безглуздо промахнувся: відео

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      Американський баскетболіст карколомно впав під час матчу
      Американський баскетболіст карколомно впав під час матчу / twitter.com/BballCoachMac

      "Голден Стейт" розгромив "Лейкерс" в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА з рахунком 130:111. Та поєдинок запам'ятався не тільки розгромом "Лейкерс", але й курйозним епізодом за участі гравця гостей.

      Один з лідерів "воїнів" Стеф Каррі набрав всього 11 очок за матч і запам'ятався кумедним моментом у третій чверті.

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      Каррі зробив перехоплення на своїй половині майданчика і помчав забивати легкі два очки, але перед чужим кільцем послизнувся.

       

       

      Через декілька секунд йому випала нагода забити з-за дуги, але його промах вийшов майже таким же безглуздим, як падіння.

      Відзначимо, що в цьому поєдинку захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон набрав 44 очки. Він повторив рекорд НБА, закинувши 10 триочкових поспіль.

      Варто зазначити, що у матчі "Голден Стейт" проти "Лейкерс" зіграв і український баскетболіст Святослав Михайлюк. За 19 хвилин він набрав лише 5 очок, зробив 3 підбирання та дві передачі. Однак його команда поступилася.

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      Теги: Спорт Баскетбол NBA
      Джерело: 24 Канал
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