16:18
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Американський боксер кидає виклик Ломаченку та навіть розповів, як здолає українця

      398 Читать новость на русском
      Американський боксер кидає виклик Ломаченку
      Американський боксер кидає виклик Ломаченку / boxingscene.com

      Американський боксер Девін Хейні, який на професійному ринзі виграв 21 бій, заявив, що хоче битися з українським чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком. 20-річний боксер навіть розповів, як здолає українця.

      Хейні в останньому поєдинку завоював пояс WBC International в легкій вазі.

      Читайте також: Екс-суперник Ломаченка сенсаційно програв у першому раунді: відео

      "Я хочу битися з Ломаченком, тому що всі вважають його Бугіменом і бояться. Але там, звідки я, хуліган зустрічається з хуліганом. Слухайте, я буду битися з Ломаченко. Я не боюся нікого, це бій моєї мрії.

      Як мені вдасться перемогти його? Я буду пристосовуватися. Ті хлопці, з якими він зустрічався намагалися йти на нього, хотіли його побити. Але тобі потрібно бути різноманітним і вміти пристосовуватися. А це те, що я вмію", – резюмував боксер.

       

       

      Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли.

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 16:18 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 138
      Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      сьогодні , 16:00 Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      Ігор Саджениця 275
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сьогодні , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 622
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сьогодні , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 440
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Деку оголосив про завершення виступів за збірну Португалії
       30 червня 2010 , 18:59
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Валенсія" готує грандіозну трансферну кампанію, "Атлетіко" потрібен лідер "Лаціо"
       16 січня 2014 , 09:00
      Луческу: Пишаємось молоддю "Шахтаря", особливо відзначу Віктора Коваленка
       10 квітня 2015 , 21:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук