Американський боксер кидає виклик Ломаченку та навіть розповів, як здолає українця

Американський боксер Девін Хейні, який на професійному ринзі виграв 21 бій, заявив, що хоче битися з українським чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченком. 20-річний боксер навіть розповів, як здолає українця.

Хейні в останньому поєдинку завоював пояс WBC International в легкій вазі.

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"Я хочу битися з Ломаченком, тому що всі вважають його Бугіменом і бояться. Але там, звідки я, хуліган зустрічається з хуліганом. Слухайте, я буду битися з Ломаченко. Я не боюся нікого, це бій моєї мрії.

Як мені вдасться перемогти його? Я буду пристосовуватися. Ті хлопці, з якими він зустрічався намагалися йти на нього, хотіли його побити. Але тобі потрібно бути різноманітним і вміти пристосовуватися. А це те, що я вмію", – резюмував боксер.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли.