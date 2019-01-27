Американський боєць за 35 секунд нокаутував росіянина: відео

Цієї ночі в Інглвуді (США) пройшов Bellator 214, головною подією якого було протистояння Федора Ємельяненка й Райана Бейдера.

Росіянин Ємельяненко програв нокаутом Бейдеру за 35 секунд.

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Для Федора ця поразка стала шостою в 45 боях. У Бейдера 27 перемог при п'яти поразках.

Що таке Bellator MMA?

Це американська спортивна організація, що базується в Ньюпорт-Біч і проводить бої зі змішаних єдиноборств. Вона щорічно організовує турніри, в яких бійці виявляють переможця за олімпійською системою в різних вагових категоріях. Крім цього проводяться сутички за чемпіонський пояс організації.