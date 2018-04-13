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Американський експерт розповів, скільки років Росія готувала агресію проти України

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Російська агресія проти України готувалася 15 років
Російська агресія проти України готувалася 15 років / Фото з відкритих джерел

Старший співробітник Атлантичної ради США Аріель Коен заявив, що агресія Російської Федерації проти України та пропутінська позиція готувалися протягом останніх 15 років.

Про це експерт розповів під час Київського безпекового форуму, передає "Укрінформ".

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"Мінімалістична реакція адміністрації Обами була спрямована на мирне врегулювання конфліктів, однак це призвело до ситуації, коли Росія перевіряє, наскільки рішуче налаштований Захід. Коли я нещодавно був у Москві, я почув від представників старшого покоління, що ситуація з Україною готувалася останні 15 років", – зазначив Коен.

Також, американський аналітик наголосив, що пропутінська позиція в Росії ретельно культивувалася та готувалася.

Нагадаємо, раніше Аріель Коен розповів, що Україна – це не єдиний театр військових дій Росії в Європі, адже протистояння може бути не тільки на території будь-яких країн, але і в кіберпросторі.

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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