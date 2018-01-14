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Американський есмінець Carney покинув Чорне море: фото

09:01, сьогодні 818 Читать новость на русском
Американський есмінець Carney
Американський есмінець Carney / Фото з вільних джерел

Американський есмінець Carney (DDG64), який 8 січня пришвартувався біля причалу нового терміналу Одеського порту на Карантинному молу, покинув Чорне море.

Есмінця спостерігали тоді, коли він переходив протоку Босфор.

Відповідні фото опублікували на твітер-акаунті Yoruk Isik.

Читайте також: Авіація ЗСУ провела у морі спільні тренування з американським есмінцем: фото

Наразі есмінець біля берегів Чорного моря. У повідомленні зазначений рух військових кораблів через протоку Босфор.

Американський есмінець Carney
Американський есмінець Carney

Це стало четвертим візитом в Чорноморську акваторію есмінця Carney за останні кілька років.

Теги: Новини України Новини Одеси Туреччина Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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