Американський есмінець Carney покинув Чорне море: фото
09:01, сьогодні 818 Читать новость на русском
Американський есмінець Carney (DDG64), який 8 січня пришвартувався біля причалу нового терміналу Одеського порту на Карантинному молу, покинув Чорне море.
Есмінця спостерігали тоді, коли він переходив протоку Босфор.
Відповідні фото опублікували на твітер-акаунті Yoruk Isik.
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Наразі есмінець біля берегів Чорного моря. У повідомленні зазначений рух військових кораблів через протоку Босфор.
Американський есмінець Carney
Це стало четвертим візитом в Чорноморську акваторію есмінця Carney за останні кілька років.
Джерело: 24 Канал
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