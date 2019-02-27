Американський есмінець Donald Cook покинув порт Одеси

Американський ракетний есмінець "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинув порт Одеси 27 лютого і 1 березня вийде з акваторії Чорного моря.

Інформація про відправлення корабля з одеського порту опублікована в офіційному Twitter Шостого флоту Військово-морських сил США. Там зауважили, що візит Дональда Кука в Одесу став третьою можливістю для екіпажу американського корабля поспілкуватися з чорноморськими союзниками та партнерами у 2019 році.

Читайте також: Для чого бойовий корабель США увійшов в порт Одеси: пояснення Курта Волкера

Сьогодні ми завершили короткий, але важливий візит до Одеси, який дозволив нам зміцнити морські відносини між США та Україною. Ці цінні зобов'язання дозволяють нам вчитися один у одного, і я з нетерпінням чекаю будь-яких майбутніх можливостей повернутися в Чорне море,

– зазначив командир корабля Метью Пауелл.

Зазначається, що корабель вийшов з Одеси "після завершення запланованого візиту в порт в рамках постійної присутності США на Чорному морі і підтримки союзників по НАТО і регіональних партнерів".

#USSDonaldCook departed Odesa after hosting President @poroshenko & US dignitaries during scheduled port visit as part of routine #BlackSea deployment to promote regional stability & in support of @NATO allies & partners.

Read: https://t.co/rjZhtweQJL — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 27 лютого 2019 р.

ВМС США регулярно діють в Чорному морі відповідно до міжнародного права, включаючи Конвенцію Монтре.

Що таке Конвенція монтре?Конвенція що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Підписана 20 липня 1936 року у швейцарському місті Монтре. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.

У Шостому флоті ВМС США, наголосили що "Дональд Кук" – третє американське військово-морське судно, яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

Що відомо про американський есмінець USS Donald Cook?Корабель попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Під час перебування в порту на кораблі відбулися зустрічі на високому рівні представників США, України та інших європейських країн, в тому числі президента України Петра Порошенка, посла США в Україні Марі Йовановича, спеціального представника США на переговорах Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондленда і цивільного заступника командувача Європейським командуванням США посла Філіпа Рікера.

Есмінець увійшов у Чорне море 19 лютого. Дивіться фото та відео з порту Одеси.