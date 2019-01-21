Відомий американський фігурист підготував номер під хіт українського гурту KAZKA: відео

Триразовий чемпіон США, бронзовий призер чемпіонату світу з фігурного катання Джоні Вейр використав для свого номеру хіт гурту KAZKA "Плакала".

На своїй сторінці в Instagram гурт KAZKA поділився відео, де їхній нашумілий трек підкорює нові вершини.

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Крига рушила! Як ніколи раніше Kazka наблизилась до фігурного катання. А все завдяки справжній легенді - трикратному чемпіону США Джонні Вейру,

– прокоментували учасники гурту

Зазначимо, що гурт KAZKA був створений у 2017 році, проте уже встиг стати "Проривом року" за версією музичної премії M1 Music Awards, першим українськомовним гуртом, що потрапив до всесвітньовідомого чарту shazam та рекордсменом серед українських артистів в YouTube. "Плакала", сингл з дебютного альбому "Karma", очолив музичні рейтинги відразу у декількох країнах.

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