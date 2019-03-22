14:58
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, 21 березня
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, 21 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Американський фотограф об'їздив всі борделі Невади і показав, як вони виглядають: кадри 18+

      1549 Читать новость на русском
      Бордель у Неваді
      Бордель у Неваді / cameralabs.org

      Фотограф Марк Макендрюс, який ніколи не бував навіть у стрип-клубах, одного разу вирішив кинути собі виклик – показати публічні будинки з іншого ракурсу. Свій же челендж він прийняв гідно і за п'ять років об'їздив всі борделі американського штату Невада.

      Хоча некоректно говорити "об'їздив". Макендрюс фактично жив там, адже у кожному з них зупинявся від тижня до місяця. Ночував у спальнях при борделях, користувався однією ванною та кухнею із секс-працівницями. Так, він отримав можливість зазирнути у закулісся будинків терпимості, що доступно далеко не кожному, пише Cameralabs.

      Читайте також: Як чоловіки поводяться у стрип-клубах: фотограф піймав потішні кадри (18+)


      Бордель у Неваді

      "Це зовсім інше враження, коли вранці ви передаєте їм (працівницям борделю – 24 канал) пластівці і молоко. У вас змінюється ставлення до них. У позаробочий час вони стають більш невимушеними. Дозволяють зазирнути у свій світ", – зазначив митець. 


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді

      Макендрюс очікував побачити занедбані будинки, повні людей під наркотиками, натомість побачив просто людей, які працюють так само, як і інші. І картини, за словами митця, не такі поширені у житті, як прийнято вважати. Багато жінок, хто заробляє гроші у борделях, поза ними мають чоловіків, дітей, бойфрендів. Зокрема, борделі у Неваді – це часто сімейний бізнес. 


      Один з борделів у Неваді відкрили мама із сином


      Колишній власник борделю із батьком

      Знімав фотограф тільки за згодою самих жінок. А от від клієнтів камеру доводилось ховати, аби їх не лякати. Проект завершився виходом фотокниги Nevada Rose. У ній Макендрюс наголосив, що це не путівник по борделях, а документальний матеріал про життя окремої спільноти.


      Багато секс-працівниць поза роботою мають стосунки або сім'ю


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді


      З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді

      Проект Марка Макендрюса про борделі у Неваді: дивіться фото (18+)

       

      blog_ava
      Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа
      сьогодні
      3978
      Теги: Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      сьогодні , 14:01 Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      1
      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      сьогодні , 12:00 Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      Артем Овдієнко 849
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сьогодні , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2751
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 березня , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 1323
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      21 березня , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 4037
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук