Американський фотограф об'їздив всі борделі Невади і показав, як вони виглядають: кадри 18+

Фотограф Марк Макендрюс, який ніколи не бував навіть у стрип-клубах, одного разу вирішив кинути собі виклик – показати публічні будинки з іншого ракурсу. Свій же челендж він прийняв гідно і за п'ять років об'їздив всі борделі американського штату Невада.

Хоча некоректно говорити "об'їздив". Макендрюс фактично жив там, адже у кожному з них зупинявся від тижня до місяця. Ночував у спальнях при борделях, користувався однією ванною та кухнею із секс-працівницями. Так, він отримав можливість зазирнути у закулісся будинків терпимості, що доступно далеко не кожному, пише Cameralabs.

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Бордель у Неваді

"Це зовсім інше враження, коли вранці ви передаєте їм (працівницям борделю – 24 канал) пластівці і молоко. У вас змінюється ставлення до них. У позаробочий час вони стають більш невимушеними. Дозволяють зазирнути у свій світ", – зазначив митець.



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді

Макендрюс очікував побачити занедбані будинки, повні людей під наркотиками, натомість побачив просто людей, які працюють так само, як і інші. І картини, за словами митця, не такі поширені у житті, як прийнято вважати. Багато жінок, хто заробляє гроші у борделях, поза ними мають чоловіків, дітей, бойфрендів. Зокрема, борделі у Неваді – це часто сімейний бізнес.



Один з борделів у Неваді відкрили мама із сином



Колишній власник борделю із батьком

Знімав фотограф тільки за згодою самих жінок. А от від клієнтів камеру доводилось ховати, аби їх не лякати. Проект завершився виходом фотокниги Nevada Rose. У ній Макендрюс наголосив, що це не путівник по борделях, а документальний матеріал про життя окремої спільноти.



Багато секс-працівниць поза роботою мають стосунки або сім'ю



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді



З проекту Марка Макендрюса про борделі у Неваді

Проект Марка Макендрюса про борделі у Неваді: дивіться фото (18+)