Американський генерал назвав нові бойові можливості росіян на Донбасі

Росіяни на Донбасі дуже ефективно інтегрують дрони, безпілотники всіх типів, електронну війну та артилерійські ракети.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі, повідомляє "Голос Америки".

"Ви не можете говорити по радіо, чи через інший пристрій. Це – небезпечно. Цей сигнал можуть заглушити чи перехопити, чи гірше, вас можуть знайти і тоді це кінець", – сказав він.

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За словами генерала, також росіяни виявляють об’єкт дроном або, перехопивши сигнал, "і протягом хвилин ракети чи артилерія стріляє по цій цілі".

Як ви знаєте, ми надали сім радіолокаційних систем Q36 українцям. Не дивно, що росіяни одразу почали їх відслідковувати і вони змогли вразити один. Буквально за декілька хвилин його виявили і по ньому був зроблений удар,

– додав Годжес.

Генерал зазначив, що росіяни багато відпрацьовували цю можливість протягом військових навчань "Захід".

Окрім того він коротко прокоментував роль військово-морських та повітряних сил у війні на Донбасі.

"Я не експерт зі спроможностей української морської піхоти, але вони повинні мати можливість захищати своє узбережжя. Тому що якщо (це не обов’язково) Росія захоче розширити захоплення і отримати контроль за узбережжям Азовського моря, наприклад, включаючи Маріуполь, українці мають бути готові до такої операції", – попередив генерал.