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Американський дует Twenty One Pilots приїде у Київ з концертом

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Американський гурт Twenty One Pilots приїде у Київ з концертом
Американський гурт Twenty One Pilots приїде у Київ з концертом / Фото з соцмереж

Знаменитий дует музикантів Twenty One Pilots відвідає українську столицю 30 січня 2019 року. Грандіозний концерт в рамках світового туру The Bandito Tour відбудеться в київському Палаці Спорту.

Передпродаж квитків на концерт Twenty One Pilots відбуватиметься з 15 до 20 липня, при умові попередньої реєстрації на сайті гурту. Основний продаж квитків стартує 20 липня цього року о 10:00.

Читайте також: Imagine Dragons в Києві: стало відомо про ціну квитків на концерт 31 серпня 2018


Американський гурт Twenty One Pilots приїде у Київ з концертом

Чим відомий дует Twenty One Pilots?

Музиканти з Twenty One Pilots – вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан, змінили декілька складів гурту, але згодом вдвох об’єднались у 2009 році в Коламбусі, штат Огайо, США і досягли грандіозних успіхів у своїй творчій кар’єрі.

За 9 років спільної роботи американці випустили 5 альбомів і більше 10 відеокліпів, однак одним з їхніх найпопулярніших хітів вважають пісню "Stressed Out" (2015), відеокліп якого в YouTube переглянуло більше 1,3 мільярда користувачів, а в 2017 році дует хлопців отримав премію "Греммі" в номінації "Найкращий поп-дует".

Twenty One Pilots – "Stressed Out" (2015): дивитись відео онлайн

 

Також їхнім не менш відомим синглом є хіт "Heathens", який став саундретоком до фільму "Загін самогубців" кіностудії DC і який в Youtube також переглянуло більше мільярда фанатів.

Twenty One Pilots – "Heathens" (2016): дивитись відео онлайн

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Концерти
Джерело: 24 Канал
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