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Американський гурт Twenty One Pilots зірвав мережу кліпом, знятим у Києві: ефектне відео

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Twenty One Pilots
Twenty One Pilots / Фото з вільних джерел

Відома американська група Twenty One Pilots презентувала нову відеороботу. Кліп популярний дует зняв у Києві.

Пісня "Nico And The Niners" гурту Twenty One Pilots підкорила мережу. Не менш яскравим музиканти створили і кліп, який знімали у столиці України. Для зйомок актори ролика обрали один із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Над створенням відео працювала українська продакшн-компанія "Radioaktive Film".

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У кліпі молоді виконавці є заколотниками, які намагаються повстати проти єпископів, які контролюють всіх людей. Весь ролик має досить містичні кадри: приглушене світло та штучний туман створюють магічний ефект та підсилюють головну ідею відео. 

Всього за 2 доби кліп гурту Twenty One Pilots отримав понад 3 мільйони переглядів. Тисячі прихильників запального дуету не стримували захвату від відзнятих у Києві кадрів. 

Дивіться відео кліпу Twenty One Pilots на пісню "Nico And The Niners":

 

Варто зазначити, що це друга частина серії кліпів про повстанців, які збунтовуються проти єпископів. Першим роликом з цим мотивом була відеоробота на пісню "Jumpsuit". Очікується, що невдовзі вийде третя частина із серії відео. 

Теги: Новини Києва Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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