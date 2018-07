Американський гурт Twenty One Pilots зірвав мережу кліпом, знятим у Києві: ефектне відео

Відома американська група Twenty One Pilots презентувала нову відеороботу. Кліп популярний дует зняв у Києві.

Пісня "Nico And The Niners" гурту Twenty One Pilots підкорила мережу. Не менш яскравим музиканти створили і кліп, який знімали у столиці України. Для зйомок актори ролика обрали один із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Над створенням відео працювала українська продакшн-компанія "Radioaktive Film".

У кліпі молоді виконавці є заколотниками, які намагаються повстати проти єпископів, які контролюють всіх людей. Весь ролик має досить містичні кадри: приглушене світло та штучний туман створюють магічний ефект та підсилюють головну ідею відео.

Всього за 2 доби кліп гурту Twenty One Pilots отримав понад 3 мільйони переглядів. Тисячі прихильників запального дуету не стримували захвату від відзнятих у Києві кадрів.

Дивіться відео кліпу Twenty One Pilots на пісню "Nico And The Niners":

Варто зазначити, що це друга частина серії кліпів про повстанців, які збунтовуються проти єпископів. Першим роликом з цим мотивом була відеоробота на пісню "Jumpsuit". Очікується, що невдовзі вийде третя частина із серії відео.