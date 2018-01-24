Американський музикант припиняє концертну діяльність через хворобу Паркінсона

77-річний американський музикант Ніл Даймонд скасував свої концерти після діагнозу медиків, – хвороба Паркінсона. Але виконавець і далі має намір записувати музику і займатися іншими запланованими проектами.

Про це повідомляють на офіційному сайті Ніла Даймонда.

Музикант, який сьогодні святкує своє 77-річчя, вирішив скасувати свої виступи в Австралії та Новій Зеландії, куди вирушав із концертним туром.

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Із великою неохотою і розчаруванням я оголошую про припинення турів із концертами. Для мене було честю виступати перед публікою останні 50 років. Мої щирі вибачення всім, хто придбав квитки і планував відвідати найближче шоу,

– йдеться в заяві Даймонда.

До слова, Ніл Даймонд посідає третє місце після Елтона Джона і Барбари Стрейзанд у списку найуспішніших виконавців категорії Adult contemporary в історії журналу Billboard. Загальний тираж платівок Даймонда становить 125 мільйонів.

В цілому Даймонд записав 30 альбомів. Найвідомішим його хітом є пісня "Girl, You'll Be a Woman Soon", яка звучала у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".