Американський спортсмен виступив на підтримку геїв у тенісі

Десята ракетка світу Джон Ізнер не бачить проблеми в тому, якщо в чоловічому професійному тенісі з'являться відкриті геї.

Американець у коментарі Tennis World USA сказав, що до таких тенісистів ставилися би дуже привітно.

Читайте також: Легіонер "Оболоні": Коли ти маленький, не думаєш, хто твій тренер – чоловік чи жінка

"Якби таке сталося, впевнений, до них би ставилися дуже привітно. Абсолютно не сумніваюся в цьому. Це абсолютно не стане проблемою – думаю, що на цю тему я можу говорити від імені більшості гравців", – сказав Ізнер.

"Орієнтація не має ніякого відношення до спорту. Ти хочеш перемогти виключно свого суперника, який стоїть на іншій половині корту, а все інше не має ніякого значення", – додав тенісист.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24