Американський телеканал HBO визнав останній бій Кличка найкращим поєдинком року

Поєдинок між Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка найкращим у 2017 році визнали експерти телеканалу.

Про це пише УНН.

Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій 28-річним Ентоні Джошуа проти екс-чемпіона світу в суперважкій вазі 41-річного українця Володимира Кличка став найкращим за версією американського телеканалу НВО.

За цей двобій віддали свої голоси 9 з 12 експертів телеканалу.

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Друге місце із трьома голосами зайняла нічийна битва між Геннадієм Головкіним і Саулом Альваресом в середній вазі.

Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня Володимир Кличко зазнав поразки у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF. Переможцем став Ентоні Джошуа.