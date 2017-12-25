Американський телеканал HBO визнав останній бій Кличка найкращим поєдинком року
20:48, 25 грудня 707 Читать новость на русском
Поєдинок між Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка найкращим у 2017 році визнали експерти телеканалу.
Про це пише УНН.
Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій 28-річним Ентоні Джошуа проти екс-чемпіона світу в суперважкій вазі 41-річного українця Володимира Кличка став найкращим за версією американського телеканалу НВО.
За цей двобій віддали свої голоси 9 з 12 експертів телеканалу.
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Друге місце із трьома голосами зайняла нічийна битва між Геннадієм Головкіним і Саулом Альваресом в середній вазі.
Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня Володимир Кличко зазнав поразки у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF. Переможцем став Ентоні Джошуа.
Джерело: 24 Канал
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