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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Американський телеканал "перемістив" Україну на місце Пакистану: фото

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CNN намалював власну мапу
CNN намалював власну мапу / Screenshot

Популярний американський телеканал CNN на мапі помістив Україну на місце Пакистану.

Колекцію новітніх географічних "телеляпів" зібрав редактор впливового американського видання The New York Times Макс Фішер і опублікував у себе в Twitter.

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Графіка з помилкою про Україну ілюструвала сюжет про псевдо-референдум на окупованих територіях Донбасу.

А в іншому сюжеті телевізійники помістили на кордоні з Україною країну, якої не існує вже 25 років, –Чехословаччину.

Теги: Новини України Новини США ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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