Американський телеканал "перемістив" Україну на місце Пакистану: фото
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Популярний американський телеканал CNN на мапі помістив Україну на місце Пакистану.
Колекцію новітніх географічних "телеляпів" зібрав редактор впливового американського видання The New York Times Макс Фішер і опублікував у себе в Twitter.
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Графіка з помилкою про Україну ілюструвала сюжет про псевдо-референдум на окупованих територіях Донбасу.
А в іншому сюжеті телевізійники помістили на кордоні з Україною країну, якої не існує вже 25 років, –Чехословаччину.
Джерело: 24 Канал
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