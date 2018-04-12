Американський телеканал "перемістив" Україну на місце Пакистану: фото

Популярний американський телеканал CNN на мапі помістив Україну на місце Пакистану.

Колекцію новітніх географічних "телеляпів" зібрав редактор впливового американського видання The New York Times Макс Фішер і опублікував у себе в Twitter.

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Графіка з помилкою про Україну ілюструвала сюжет про псевдо-референдум на окупованих територіях Донбасу.

Eastern Europe is confusing! All those countries, almost none of which are Canada. CNN declutters a bit by relocating Ukraine to Pakistan. pic.twitter.com/zJ0ASLyEKl — Max Fisher (@Max_Fisher) 11 квітня 2018 р.

А в іншому сюжеті телевізійники помістили на кордоні з Україною країну, якої не існує вже 25 років, –Чехословаччину.