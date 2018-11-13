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      Американський телеканал подав до суду на Трампа

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      CNN подав до суду на Трампа
      CNN подав до суду на Трампа / interfax.ru

      Центральний американський телеканал CNN подав позов до суду на президента США Дональда Трампа та кількох членів адміністрації через позбавлення прес-акредитації головного кореспондента телеканалу в Білому домі Джима Акости.

      Про це повідомляє сам телеканал на офіційному сайті.

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      Зазначається, що кампанія подала позов проти президента Трампа та кількох його помічників, вимагаючи негайно поновити доступ до Білого дому кореспондента Джима Акости.

      Крім Трампа CNN позивається проти керівника адміністрації Джона Келлі, речниці Сари Сандерс, заступника директора з питань комунікацій Білла Шайна, директора Секретної служби Джозефа Кленсі, а також агента секретної служби, який вилучив у Акости постійну перепустку.

      Таким чином телеканал відповів на скасування адміністрацією Трампа акредитації головного репортера CNN у Білому домі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп журналісти
      Джерело: 24 Канал
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