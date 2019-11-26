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      Американський ведучий в ефірі Fox News заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною – відео

      1690 Читать новость на русском
      Такер Карлсон / nytimes.com

      Ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Після того, як його цитата розійшлася у соцмережах, він додав, що пожартував.

      Спершу темою розмови між ведучим і гостем його програми, колишнім радником Гіларі Клінтон Річардом Гудстейном, був процес імпічменту Дональда Трампа. Карлсон заявив, що підтримка імпічменту серед населення різко впала, на що Гудстейн відповів, що майже 70% респондентів опитування Washington Post переконані, що президент США зробив щось не так у так званому українському скандалі.

      Варто знати: Кому потрібен імпічмент Трампа?

      Карлсон вирішив швидко змінити тему розмови на ймовірну причетність колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера до правопорушень в Україні. Потім ведучий продовжив наполягати на тому, що Трамп не чинив тиск на українського президента Володимира Зеленського і не змушував його розпочинати розслідування проти своїх політичних конкурентів. При цьому, він задавався питанням, "чому ця тема має хвилювати людей".

      Тому що люди вмирають на передовій (у війні на Донбасі – 24 канал),
      – відповів йому Гудстейн, але був перерваний ведучим.

      Чому мене повинно турбувати, що відбувається у конфлікті між Росією та Україною? Я серйозно. Чого б це я не міг вболівати за Росію? Я це і роблю, – заявив ведучий.

      Далі він продовжив жартувати над Гудстейном через те, що той висловив тривогу щодо небезпеки з боку Росії, і лише наприкінці своєї телепрограми, коли його цитати вже поширили у соцмережах, заявив, що його слова насправді були жартом.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Скандал ЗМІ Журналісти Новини США
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