Американський ведучий в ефірі Fox News заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною – відео
Ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Після того, як його цитата розійшлася у соцмережах, він додав, що пожартував.
Спершу темою розмови між ведучим і гостем його програми, колишнім радником Гіларі Клінтон Річардом Гудстейном, був процес імпічменту Дональда Трампа. Карлсон заявив, що підтримка імпічменту серед населення різко впала, на що Гудстейн відповів, що майже 70% респондентів опитування Washington Post переконані, що президент США зробив щось не так у так званому українському скандалі.
Варто знати: Кому потрібен імпічмент Трампа?
Карлсон вирішив швидко змінити тему розмови на ймовірну причетність колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера до правопорушень в Україні. Потім ведучий продовжив наполягати на тому, що Трамп не чинив тиск на українського президента Володимира Зеленського і не змушував його розпочинати розслідування проти своїх політичних конкурентів. При цьому, він задавався питанням, "чому ця тема має хвилювати людей".
Тому що люди вмирають на передовій (у війні на Донбасі – 24 канал),
– відповів йому Гудстейн, але був перерваний ведучим.
Чому мене повинно турбувати, що відбувається у конфлікті між Росією та Україною? Я серйозно. Чого б це я не міг вболівати за Росію? Я це і роблю, – заявив ведучий.
Далі він продовжив жартувати над Гудстейном через те, що той висловив тривогу щодо небезпеки з боку Росії, і лише наприкінці своєї телепрограми, коли його цитати вже поширили у соцмережах, заявив, що його слова насправді були жартом.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.