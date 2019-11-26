Американський ведучий в ефірі Fox News заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною – відео

Ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Після того, як його цитата розійшлася у соцмережах, він додав, що пожартував.

Спершу темою розмови між ведучим і гостем його програми, колишнім радником Гіларі Клінтон Річардом Гудстейном, був процес імпічменту Дональда Трампа. Карлсон заявив, що підтримка імпічменту серед населення різко впала, на що Гудстейн відповів, що майже 70% респондентів опитування Washington Post переконані, що президент США зробив щось не так у так званому українському скандалі.

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Карлсон вирішив швидко змінити тему розмови на ймовірну причетність колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера до правопорушень в Україні. Потім ведучий продовжив наполягати на тому, що Трамп не чинив тиск на українського президента Володимира Зеленського і не змушував його розпочинати розслідування проти своїх політичних конкурентів. При цьому, він задавався питанням, "чому ця тема має хвилювати людей".

Тому що люди вмирають на передовій (у війні на Донбасі – 24 канал),

– відповів йому Гудстейн, але був перерваний ведучим.

Чому мене повинно турбувати, що відбувається у конфлікті між Росією та Україною? Я серйозно. Чого б це я не міг вболівати за Росію? Я це і роблю, – заявив ведучий.

Далі він продовжив жартувати над Гудстейном через те, що той висловив тривогу щодо небезпеки з боку Росії, і лише наприкінці своєї телепрограми, коли його цитати вже поширили у соцмережах, заявив, що його слова насправді були жартом.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019

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