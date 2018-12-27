Американського боксера арештували перед боєм з Менні Пакьяо

Американського боксера Едріена Бронера (33-3-1, 24 КО) заарештували напередодні Різдва коли він готувався до бою проти філіппінця Менні Пакьяо (60-7-2, 39 КО).

За повідомленням TMZ, Бронера доставили в окружну тюрму, після чого відпустили після внесення застави. Забрали його з тренувального табору в Південній Флориді, де він готувався до бою проти Менні Пакьяо.

Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

Арештували Бронера через те, що він не з’являвся на судові засідання. Мова йде про справу, яка тягнуться ще з 2017 року. Тоді у грудні боксера арештували за перевищення швидкості. Виявилося, що у нього немає водійського посвідчення та страховки на автомобіль.

Нагадаємо, 19 січня у Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між Пакьяо та Бронера за титул чемпіона WBA Regular у напівсередній вазі.