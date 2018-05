Американці готують революційно новий смартфон на Android

Більшість Android-смартфонів, що нині присутні на ринку, чимало функцій запозичили від iPhone X. Нещодавно американці заявили, що готують революційно інший смартфон, що вирізняє його серед решти пристроїв на Android.

Так, виробник високоякісних відеокамер RED ще в минулому році анонсувала вихід телефону, який не схожий на інші смартфони. Американським журналістам вдалось дізнатись, що смартфон матиме назву Hydrogen One.

RED Hydrogen One вже називають одним із найамбітніших і цікавих смартфонів за останні кілька років. Презентація запланована на літо 2018 року, представники ЗМІ мали змогу ознайомитися з одним із прототипів Hydrogen One на заході RED. Hydrogen One має більші габарити від iPhone 8 Plus. Металеві грані пристрою мають зазубрений рельєф, завдяки чому його зручніше тримати в одній руці, а кнопка включення, розташована на правому торці, є одночасно і сканером відбитків пальців.

Смартфон оснащений стереодинаміками, роз'ємом для підключення 3.5-мм навушників і порт USB Type-C. Смартфон може похвалились справді об'ємним звуком. Завдяки технології A3D користувач чує будь-які звуки в іграх і кіно так, як ніби це відбуваються навколо нього.

Представлені прототипи працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon 835, але, ймовірно, у фінальній версії буде топовий Snapdragon 845. У компанії планують обладнати смартфон змінними лінзами від Canon, Fujifilm, Nikon, Leica.

Цікавою функцією Hydrogen One має стати «голографічний режим», що дає змогу записувати і переглядати 3D-фото і відео. Суть роботи такого екрану полягає в проектуванні 3D-об'єктів, на яке користувач зможе дивитися під різними кутами, що призводить до ілюзії "тривимірного зображення".

Вартість смартфона в алюмінієвому корпусі становить 1195 доларів (31 100 гривень), у титановому – 1595 доларів (41 600 гривень).