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Американці масово спалюють кросівки Nike: відома причина

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Американці масово спалюють кросівки Nike
Американці масово спалюють кросівки Nike / 24 канал

Невдоволені американці спалюють кросівки і псують продукцію виробника спортивного одягу в знак протесту проти футболіста Коліна Каперніка, який став обличчям нової рекламної кампанії Nike.

Зазначимо, що американський футболіст Колін Капернік раніше показово ігнорував гімн США. "Я не маю наміру вдавати, що пишаюся прапором країни, в якій утискають темношкірих і людей іншого кольору шкіри. Це важливіше за футбол", – прокоментував свої вчинки Капернік.

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Наразі стало відомо, що Nike обрала Каперніка обличчям кампанії, що присвячена 30-річчю слогана Just Do It. Виробник одягу наголосив, що Капернік – один із найвидатніших спортсменів свого покоління. А на офіційний постер з футболістом додали надпис: "Вір у щось. Навіть якщо заради цього доведеться пожертвувати всім".

Таке рішення Nike спровокувало критику з боку патріотично налаштованих американців. У Twitter почав набирати популярність хештег #BoycottNike, під яким користувачі почали викладати фото і відео, на яких вони спалюють кросівки Nike.

"Спочатку Національна футбольна ліга змушує мене вибирати між моїм улюбленим спортом і моєю країною. Я вибрав країну. Тоді Nike змушує мене вибирати між моїм улюбленим взуттям і моєю країною", – йдеться в повідомленні. 

Багато хто псує продукцію спортивного бренду.

Нагадаємо, під час матчу, коли Капернік проігнорував гімн Америки, президент США Дональд Трамп розкритикував поведінку спортсменів. Він порадив Каперніку пошукати іншу країну, а Національній футбольній лізі – звільнити всіх футболістів, які демонструють неповагу до гімну країни.

Теги: Новини США протести
Джерело: 24 канал
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