Американці подали на Бреда Пітта до суду: відома причина

Голлівудський актор Бред Пітт, окрім затяжного розлучення з Анжеліною Джолі, матиме ще одну судову тяганину. Постраждалі американці внаслідок урагану "Катріна", що потрощив будинки в Новому Орлеані, подали до суду на знаменитість

Як повідомляє Page Six, люди обурені, що благодійний фонд актора побудував для них неякісні помешкання. Американці зазначають, що будинки почали руйнуватись та сипатись.

Читайте також: Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шокувала покупкою в магазині: фото

Адвокат сімей Рон Остін заявив, що вже готує судовий позов проти Бреда Пітта та його благодійного фону "Make It Right Foundation". За словами юриста, голлівудський актор "давав багато обіцянок повернутися і виправити будинки, що були надані цим людям, але досі цього не зробив". Окрім цього, американці, які оселились у нових помешканнях, скаржаться на самопочуття, зокрема, на головний біль та нудоту.

Водночас інсайдери переконують, що Бред Пітт займається врегулюванням цього питання впродовж року. Представники актора вже встановили, що будинки звели з поганих матеріалів, а саме будівництво мало низьку якість. Від цього Бред Пітт не має наміру відхреститись та вже витратив мільйони доларів, щоб виправити ситуацію.

До слова, після урагану "Катріна" сотні людей залишились без даху над головою. Благодійний фонд Бреда Пітта побудував 100 будинків в Новому Орлеані. Сам актор пишався проектом та брав участь у його створенні. Однак кілька будинків були зроблені з неякісних матеріалів, відтак люди поскаржились на їх стан.