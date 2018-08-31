18:01
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Американці подали на Бреда Пітта до суду: відома причина

1050 Читать новость на русском
Бред Пітт
Бред Пітт / fw-daily.com

Голлівудський актор Бред Пітт, окрім затяжного розлучення з Анжеліною Джолі, матиме ще одну судову тяганину. Постраждалі американці внаслідок урагану "Катріна", що потрощив будинки в Новому Орлеані, подали до суду на знаменитість

Як повідомляє Page Six, люди обурені, що благодійний фонд актора побудував для них неякісні помешкання. Американці зазначають, що будинки почали руйнуватись та сипатись.

Читайте також: Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шокувала покупкою в магазині: фото

Адвокат сімей Рон Остін заявив, що вже готує судовий позов проти Бреда Пітта та його благодійного фону "Make It Right Foundation". За словами юриста, голлівудський актор "давав багато обіцянок повернутися і виправити будинки, що були надані цим людям, але досі цього не зробив". Окрім цього, американці, які оселились у нових помешканнях, скаржаться на самопочуття, зокрема, на головний біль та нудоту. 

Водночас інсайдери переконують, що Бред Пітт займається врегулюванням цього питання впродовж року. Представники актора вже встановили, що будинки звели з поганих матеріалів, а саме будівництво мало низьку якість. Від цього Бред Пітт не має наміру відхреститись та вже витратив мільйони доларів, щоб виправити ситуацію. 

До слова, після урагану "Катріна" сотні людей залишились без даху над головою. Благодійний фонд Бреда Пітта побудував 100 будинків в Новому Орлеані. Сам актор пишався проектом та брав участь у його створенні. Однак кілька будинків були зроблені з неякісних матеріалів, відтак люди поскаржились на їх стан. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Судді Бред Пітт благочинність
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9390
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук