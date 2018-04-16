Американці презентували нову лінійку процесорів для "розумних" камер

Компанія Qualcomm представила процесори Vision Intelligence Platform для "розумних" камер. Передбачається, що з її допомогою виробники зможуть обладнати свої продукти штучним інтелектом, можливістю обробки зображення в екстремально складних умовах освітлення, стабілізацією, "комп'ютерним зором" і іншими сучасними функціями.

Про це повідомляє Ua Format.

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Більше того, розробникам не доведеться використовувати попередні мобільні чіпи, завдяки чому результат буде набагато кращим тих, що ми бачили раніше.

Процесори можуть використовуватися в будь-якій камері, яка створена для складних зйомок. Наприклад, спортивні камери, камери безпеки, 360-градусні камери і навіть роботи, яким потрібна камера для орієнтації в просторі та для переміщення. Чіпи підтримують 4К-відео, багатопотокові трансляції, обробку панорамного відео, WQHD-екрани і систему уникнення зіткнень.



Американці створили новий чіп спеціально для "розумних" камер

Qualcomm хоче полегшити виробникам впровадження нових розумних функцій в камери та пов’язану із ними техніку. Спеціально створені для цієї індустрії процесори споживають менше енергії і при цьому демонструють кращу продуктивність в порівнянні з традиційними "універсальними" чіпами, на кшталт мобільних SoC.

Варто зазначити, раніше Qualcomm пробувала створювати спеціальні чіпи для камер, але для цього використовувалися попередні моделі Snapdragon. Цього разу процесори із самого початку побудовані для конкретного типу девайсів.

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Першими двома новими процесорами стали QCS605 і QCS603 (вони не мають відношення до лінійки Snapdragon 600). Їх головне призначення – Wi-Fi-камери. Модель 605 підтримує 4К/60 FPS, а 603 4К/30 FPS. Виробник вже почав відправляти перші зразки процесорів своїм партнерам. Перші пристрої на нових QCS ми побачимо в другій половині цього року.