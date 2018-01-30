Американці розпочали розслідування проти Apple: відомі причини

Відома компанія Apple фігурує у розслідуванні, яке ініціювали Міністерство юстиції США і Комісія з цінних паперів. Причиною слідчих дій стало уповільнення роботи старих моделей iPhone.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

До виходу квартального звіту Apple дані про розслідування були засекречені. Тільки після оприлюднення документу у ЗМІ з'явилось підтвердження, що здійснюється перевірка відомого бренду через скарги людей.

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Наразі слідчі працюють над отриманням інформації, яка підтвердить підозри про навмисне зниження швидкості старих моделей iPhone через оновлення програмного забезпечення. Окрім цього, у Мін'юсті США підозрюють, що в Apple порушили федеральні закони щодо розкриття інформації про клієнтів та ввели в оману інвесторів.

Поки влада США офіційно не висувала жодних вимог до представників Apple, оскільки саме розслідування тільки розпочалось. Водночас, за інформацією ЗМІ, акції компанії вже впали на 1,3%, що у валютному еквіваленті становить 165,87 долара.

Нагадаємо, раніше в Apple визнали, що прошивки з версії iOS 10.2.1 (2016 рік) оптимізують витрати енергії пристрою, аби запобігти раптовому відключенню. Проте восени 2017 року користувачі помітили, що такі втручання значно уповільнюють роботу iPhone. Після цього компанія отримала безліч судових позовів.