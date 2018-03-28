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Американці створили компактного і дешевого робота для лабораторій

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Робот-піпетка OT-2
Робот-піпетка OT-2 / Фото з відкритих джерел

Американський стартап Opentrones розробив робота-піпетку OT-2. Нова розробка істотно дешевша і компактніша, ніж інші подібні пристрої.

Про це пише nplus1.ru.

Цього нового робота можна розмістити на лабораторному столі і він може розливати рідину одночасно у 8 зразків.

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Його попередники у лабораторії займають багато місця, а їх вартість може становити десятки тисяч доларів. Тож подібного роду розробки не по кишені невеликим лабораторіям і дослідницьким групам.

Новий OT-2 оснащений знімними піпетками на один або вісім зразків; до нього додаються більш ста протоколів для проведення експериментів. Дослідники також можуть розробляти свої протоколи і додавати їх у систему, а також підключивши додаткове обладнання.

Так, робота можна підключити до мікроскопа, або оснастити комп'ютерним зором і голосовим помічником.

Вартість розробки – 4 тисячі доларів.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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