Американці створили компактного і дешевого робота для лабораторій
Американський стартап Opentrones розробив робота-піпетку OT-2. Нова розробка істотно дешевша і компактніша, ніж інші подібні пристрої.
Про це пише nplus1.ru.
Цього нового робота можна розмістити на лабораторному столі і він може розливати рідину одночасно у 8 зразків.
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Його попередники у лабораторії займають багато місця, а їх вартість може становити десятки тисяч доларів. Тож подібного роду розробки не по кишені невеликим лабораторіям і дослідницьким групам.
Новий OT-2 оснащений знімними піпетками на один або вісім зразків; до нього додаються більш ста протоколів для проведення експериментів. Дослідники також можуть розробляти свої протоколи і додавати їх у систему, а також підключивши додаткове обладнання.
Так, робота можна підключити до мікроскопа, або оснастити комп'ютерним зором і голосовим помічником.
Вартість розробки – 4 тисячі доларів.
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