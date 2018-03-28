Американці створили компактного і дешевого робота для лабораторій

Американський стартап Opentrones розробив робота-піпетку OT-2. Нова розробка істотно дешевша і компактніша, ніж інші подібні пристрої.

Про це пише nplus1.ru.

Цього нового робота можна розмістити на лабораторному столі і він може розливати рідину одночасно у 8 зразків.

Читайте також: Творці Siri розробляють робота, який працюватиме під час бойових дій

Його попередники у лабораторії займають багато місця, а їх вартість може становити десятки тисяч доларів. Тож подібного роду розробки не по кишені невеликим лабораторіям і дослідницьким групам.

Новий OT-2 оснащений знімними піпетками на один або вісім зразків; до нього додаються більш ста протоколів для проведення експериментів. Дослідники також можуть розробляти свої протоколи і додавати їх у систему, а також підключивши додаткове обладнання.

Так, робота можна підключити до мікроскопа, або оснастити комп'ютерним зором і голосовим помічником.

Вартість розробки – 4 тисячі доларів.