Американці створили "найменший у світі комп’ютер": фото

Американська електронна корпорація IBM презентувала найменший у світі комп'ютер. Процесор цієї машини менший за кристалик солі.

Про це пише видання The Mashable.

Обчислювальна потужність процесора – x86 1990 року. Це небагато, але навіть при таких показниках пристрій зможе контролювати, аналізувати і навіть обробляти дані і складатися буде з "кількох сотень тисяч транзисторів".

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Комп'ютер працює на блокчейні. Тож він може стати джерелом даних для блоків додатків, допомагаючи відслідковувати відвантаження товарів, виявляти нестачі тощо.

Також цей комп’ютер зможе виконувати базові завдання штучного інтелекту, серед яких – сортування даних.

Щоправда, коли компанія налагодить серійне виробництво таких товарів – поки невідомо. Наразі його прототип на стадії тестування.

Процесор менший від кристалика солі