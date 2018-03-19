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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Американці створили "найменший у світі комп’ютер": фото

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Американці створили
Американці створили "найменший у світі комп’ютер" / mashable.com

Американська електронна корпорація IBM презентувала найменший у світі комп'ютер. Процесор цієї машини менший за кристалик солі.

Про це пише видання The Mashable.

Обчислювальна потужність процесора – x86 1990 року. Це небагато, але навіть при таких показниках пристрій зможе контролювати, аналізувати і навіть обробляти дані і складатися буде з "кількох сотень тисяч транзисторів".

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Комп'ютер працює на блокчейні. Тож він може стати джерелом даних для блоків додатків, допомагаючи відслідковувати відвантаження товарів, виявляти нестачі тощо.

Також цей комп’ютер зможе виконувати базові завдання штучного інтелекту, серед яких – сортування даних.

Щоправда, коли компанія налагодить серійне виробництво таких товарів – поки невідомо. Наразі його прототип на стадії тестування.

IBM презентувала найменший у світі комп'ютер

Процесор менший від кристалика солі

Теги: LifeStyle Техно Новини США
Джерело: 24 Канал
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