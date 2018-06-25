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Американці створили найменший у світі комп'ютер: фото

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Американці створили найменший у світі комп'ютер
Американці створили найменший у світі комп'ютер / Мічиганський університет

Американські інженери створили найменший комп'ютер в світі, об'ємом всього 0,04 кубічних міліметри. В ньому встановлений ARM-процесор та датчик температури, які отримують енергію та вхідні сигнали через світові імпульси, а також передають дані про температуру через вбудований світлодіод.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мічиганського університету.

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Група інженерів з Мічиганського університету під керівництвом Девіда Блаау оголосила про створення найменшого комп'ютера в світі. Створений ними чіп, який має об'єм 0,04 кубічних міліметра, оснащений 32-бітовим процесором, побудованим на основі архітектури ARM Cortex-M0+. Крім того, в ньому встановлена ​​енергозалежна оперативна пам'ять, датчик температури і оптична схема з фотовольтаїчного елемента і світлодіода, що дозволяє чіпу приймати енергію і вхідні сигнали через світлові імпульси, а також відправляти вихідний сигнал таким же чином.

Чіп поряд із зернинкою рису
Чіп поряд із зернинкою рису

Датчик передає процесору дані про температуру у вигляді імпульсів з відповідним часовим інтервалом, які процесор порівнює з імпульсами з постійним інтервалом, одержуваними від базової станції через світлові сигнали. Розробники стверджують, що точність вимірювання температури становить 0,1 градуса Цельсія. Інженери пропонують використовувати чіп для вимірювання різниці температур в тканинах, яка може вказувати на наявність злоякісної пухлини.

Варто зазначити, що автори сумніваються, чи можна називати цей пристрій комп'ютером, адже він може приймати вхідний сигнал, проводити обчислення і видавати результат у вигляді вихідного сигналу, але не має постійної пам'яті і не може зберігати дані без зовнішнього живлення.

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Теги: Техно Новини США Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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