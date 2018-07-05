Американці створили "сліпого" робота-гепарда: які його функції
Науковці Массачусетському технологічного інституту (США) створили "сліпого" робота Cheetah 3 (Гепард). Робот здатний стрибати по бездоріжжі, підніматися по сходах з перешкодами, відновлювати рівновагу тощо.
Про це пише tehnot.com.
За задумом розробників, робот стане в нагоді під час дослідження небезпечних і важкодоступних локацій.
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Робот має розмір лабрадора і важить 40 кг. При цьому він не має камери або будь-яких зовнішніх датчиків навколишнього середовища. Замість цього він орієнтується у місцевості подібно до того, як люди орієнтуються в темній кімнаті.
"Робот, що покладається на бачення працює повільніше, ми хочемо, щоб Cheetah більше покладався на тактильну інформацію, так він може справлятися з несподіваними перешкодами", – кажуть розробники.
Як рухається Cheetah 3: відео
Робот може виконувати універсальні завдання, такі як огляд електростанцій, і долати складні умови місцевості, включаючи сходи, бордюри і перешкоди.
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