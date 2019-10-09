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      АМКУ чинить безпрецедентний тиск на іноземних інвесторів

      114 Читать новость на русском
      АМКУ
      АМКУ / business.ua

      Міжнародні тютюнові корпорації скаржаться на тиск через звинувачення в "картельній змові".

      Антимонопольний комітет України чинить тиск на іноземних інвесторів в Україні. Так, міжнародні тютюнові корпорації Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine і Imperial Tobacco Ukraine зазнають тиску через безпідставне звинувачення в "картельній змові", а також у зв'язку з непрогнозованою податковою політикою на тютюновому ринку, передає УНІАН. У зв'язку з чим деякі виробники вже вимушено переносять свій офіс з України в країни з більш прозорою системою функціонування інститутів державної влади.

      "Який меседж ми посилаємо іноземним інвесторам, про які так часто говорить Президент. Через поспішні дії АМКУ страждає імідж України на міжнародній арені. Ба більше, останнім часом почастішали випадки законодавчого лобіювання з боку тіньового ринку – ми бачимо, як деякі представники нинішньої влади активно просувають свої інтереси в тютюновому бізнесі. Гучна "правка Холодова" в законопроєкті №1049, проголосована Верховною Радою 4 жовтня, була ухвалена виключно в інтересах його бізнесу. Правка повністю перерозподіляє фінансові потоки на тютюновому ринку. Так, фіксована маржа для рітейлу вигідна для компанії "Т-кіоск", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Холодову", – коментує джерело з ринку.

       

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      Теги: АМКУ Тютюн
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