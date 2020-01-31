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      АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 мільярд гривень на рік

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      АМКУ / 5.ua

      Антимонопольний комітет на засіданні 30 січня відмовився погодити проєкт Постанови НКРЕКП "Про затвердження змін до Кодексу Систем передачі".

      Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.

      Проєкт постанови був спрямований на ліквідацію пільги для експортерів електроенергії, яка виникла завдяки НКРЕКП попереднього скликання. При запуску ринку електроенергії 1 липня 2019 року Нацкомісія "забула" записати в правила обов’язок експортерів платити тариф "Укренерго". Відтак у другому півріччі 2019 року компанія "Д. Трейдінг" з групу ДТЕК не заплатила тариф "Укренерго" 544,48 млн грн.

      Раніше голова АМКУ Юрій Терентьєв одноосібно погоджував подібні проєкти регуляторних актів інших відомств. Наприклад, у 2016 році він особисто погодив проєкт рішення НКРЕКП №289, яким було впроваджено так звану формулу "Роттердам+" на користь групи Ріната Ахметова.

      Цього разу Терентьєв не став особисто погоджувати документ, який змушував групу Ахметова платити державній компанії. Натомість проєкт було винесено на голосування всього складу АМКУ.

      У ході обговорення представники НКРЕКП та Мінекоенерго висловились за те, щоб експортери електроенергії платили тариф "Укренерго".

      Проти виступили представники ДТЕК, а також народні депутати Олексій Кучеренко (Батьківщина) та Вікторія Гриб (Опозиційний Блок). Рух "Чесно" писав про те, що передвиборчу кампанію Вікторії Гриб фінансувала компанія "ДТЕК".

      Також проти цієї плати виступила представниця "Енергоатому" Вікторія Дудченко.

      Зрештою і після колегіального обговорення рішення не було прийнято, голова АМКУ проєкт Постанови не погодив, отже, НКРЕКП не може остаточно скасувати існуючу пільгу.

      Тариф на передачу НЕК "Укренерго" використовується для того, щоб зібрати кошти для оплати зелених тарифів. Компанії ДТЕК є найбільшим власником "зелених" сонячних та вітрових електростанцій, які працюють по найвищому у Європі тарифі.

      Щоб профінансувати цю пільгу, для усіх інших споживачів треба підняти тарифи на електроенергію на 4%. Рік існування такої пільги може принести компанії ДТЕК до 1 млрд грн. За п’ять років існування цієї пільги Ахметов зможе купити ще одну віллу на французькому узбережжі за $200 мільйонів.

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      Теги: АМКУ Рінат Ахметов
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