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      АМКУ зволікав з рішенням щодо Дніпровського коксохімічного заводу 5 років, – Каленков

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      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / ukrmetprom.org

      П'ять років, які знадобилися Антимонопольному комітету (АМКУ) на розгляд заявки групи "Метінвест" на придбання Дніпровського коксохімічного заводу, в умовах досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутності будь-яких бар'єрів для імпортерів є безпрецедентним терміном.

      Таку думку 112.ua озвучив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков у статті "Монопольне право Антимонопольного комітету: Чому АМКУ роками гальмує бізнес-операції?". 

      "З урахуванням досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутності будь-яких бар'єрів для імпортерів, ситуація видавалася досить ясною. Комітет міг розглянути питання протягом місяця, нехай навіть і року… Але п'ять років... Це скидається на упереджене і неповажне ставлення до всієї галузі українського ГМК, яка з нетерпінням чекала на рішення щодо одного з найважливіших та провідних підприємств галузі", – сказав Каленков.

      Він зазначив, що як керівник асоціації, яка представляє всі підприємства галузі українського ГМК, зацікавлений у тому, щоб умови роботи в Україні були ринковими і ніхто не зловживав монопольним становищем: "Це нормальна практика, коли при здійсненні концентрації сумлінні компанії звертаються до АМКУ по дозвіл. Що ненормально в ситуації, з якою ми маємо справу, так це термін розгляду питання – цілих п'ять років".

      Каленков також зазначив, що в цій справі не може не викликати занепокоєння витік конфіденційної інформації, яку подавали до комітету заявники. Як наслідок, це завдало шкоди представникам галузі. "Ми серйозно стурбовані, оскільки і процедура, і саме рішення АМКУ викликають сумніви в неупередженості щодо їх ухвалення. Поглинання – це типова процедура в ГМК в Україні й у світі, тому ми би хотіли, щоб підходи в тих питаннях, які розглядають нині і розглядатимуть у майбутньому, були більш об'єктивними. Я не суддя і не слідчий, щоб оскаржувати рішення комітету або ж звинувачувати когось у заангажованості, але згідно з моїм суб'єктивним поглядом, все скидається на те, що рішення комітету з ДКХЗ ухвалювалося необ'єктивно і заангажовано", – сказав Олександр Каленков.

      Як відомо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) протягом п'яти років розглядав звернення групи "Метінвест" щодо дозволу на придбання Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ) – одного з найстаріших і знакових підприємств гірничо-металургійного комплексу України. "Метінвест" подав заявку щодо дозволу на придбання підприємства ще у 2014 році. Це сталося після виходу його колишнього власника, російської групи "Євраз", з активів у ГМК, які їй належали. Зазначимо, що після п'яти років, які знадобилися АМКУ для розгляду справи, винесення рішення в останній момент також було перенесено на більш пізній термін: з 11 на 19 квітня.

      АМКУ передбачив у своєму рішенні обмеження, які є безпрецедентними, як і строки розгляду комітетом заявки. За словами експертів, вони створюватимуть серйозні перешкоди в роботі підприємства, зокрема й у частині планування обсягів виробництва (з урахуванням змін у кон'юнктурі ринку).

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      Теги: Новини України АМКУ Новини Дніпра Дніпропетровська область
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