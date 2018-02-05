22:08
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Амністія для авто на "єврономерах": влада придумала вирішення проблеми

18:25, сьогодні 7851 Читать новость на русском
На амністію для
На амністію для "євроблях", яку пропонує влада, власники авто не погодилися / Фото з відкритих джерел

Власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією не йдуть на компроміс з українською владою, незважаючи на те, що їм була запропонована "амністія".

Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вадим Сидорчук, передає "Обозреватель".

Читайте також: Ніна Южаніна: Амністії для "євроблях" не буде

Фактично для вирішення проблеми автомобілів з реєстрацією на європейських номерах потрібен компроміс. Але, як показує практика і робота нашого комітету з ініціативною групою ("євроблях" – "24"), власники цих авто не хочуть йти на компроміс. А умови, які вони висувають, не можуть бути задоволені повністю, адже власники інших авто будуть поставлені в нерівні умови з ними. По суті, всіх інших автовласників змусять платити за інших. А ті, хто справно платить податки і всі збори, не повинні платити за інших,
– зазначив нардеп.

Сидорчук зазначив, що на одному з останніх засідань податкового комітету пролунала пропозиція глави комітету про зниження зборів для власників авто на європейських номерах в межах 20-30%. Це так звана разова амністія для "євроблях", щоб вони пройшли реєстрацію в Україні. Але і ця пропозиція не була схвалена власниками таких авто, які продовжують наполягати на скасуванні будь-яких відрахувань до бюджету для реєстрації авто і зниженні ввізних мит.

"Тому поки що складно дати відповідь, коли ця проблема буде вирішена на законодавчому рівні. В середу, 7 лютого, буде засідати наш комітет. І це питання буде знову на порядку денному", – повідомив політик.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві на Хрещатик власники автомобілів з європейськими номерними знаками вийшли на акцію з вимогами доступного розмитнення автівок.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Іноземні номери Транспорт мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
сьогодні, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 111
Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
сьогодні, 20:00 Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
Іван Яковина 776
210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні
сьогодні, 19:01 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?
Інна Жолобович 630
Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
сьогодні, 18:01 Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
1546
Миф или реальность: как стать героем в современном мире
сьогодні, 17:01 Миф или реальность: как стать героем в современном мире
Катерина Петренко 433
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як ветерани АТО готуються до масштабного параду: опублікували фото
 19 серпня 2017 , 16:19
Українські військові відомства прокоментували заяву ФСБ про затримання воїна ЗСУ на кордоні
10 жовтня 2017 , 14:18
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук