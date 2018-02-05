Амністія для авто на "єврономерах": влада придумала вирішення проблеми

Власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією не йдуть на компроміс з українською владою, незважаючи на те, що їм була запропонована "амністія".

Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вадим Сидорчук, передає "Обозреватель".

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Фактично для вирішення проблеми автомобілів з реєстрацією на європейських номерах потрібен компроміс. Але, як показує практика і робота нашого комітету з ініціативною групою ("євроблях" – "24"), власники цих авто не хочуть йти на компроміс. А умови, які вони висувають, не можуть бути задоволені повністю, адже власники інших авто будуть поставлені в нерівні умови з ними. По суті, всіх інших автовласників змусять платити за інших. А ті, хто справно платить податки і всі збори, не повинні платити за інших,

– зазначив нардеп.

Сидорчук зазначив, що на одному з останніх засідань податкового комітету пролунала пропозиція глави комітету про зниження зборів для власників авто на європейських номерах в межах 20-30%. Це так звана разова амністія для "євроблях", щоб вони пройшли реєстрацію в Україні. Але і ця пропозиція не була схвалена власниками таких авто, які продовжують наполягати на скасуванні будь-яких відрахувань до бюджету для реєстрації авто і зниженні ввізних мит.

"Тому поки що складно дати відповідь, коли ця проблема буде вирішена на законодавчому рівні. В середу, 7 лютого, буде засідати наш комітет. І це питання буде знову на порядку денному", – повідомив політик.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві на Хрещатик власники автомобілів з європейськими номерними знаками вийшли на акцію з вимогами доступного розмитнення автівок.