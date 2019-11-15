22:36
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін планує втечу. Скандальна форма російських футболістів
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт

      938 Читать новость на русском
      ЗМІ дізналися про плани Росії щодо порядку денного нормандського саміту / ua.news

      На зустрічі у нормандському форматі мають обговорювати кілька блоків питань. Російські ЗМІ пишуть, що серед них дуже суперечливі – амністія бойовиків і особливий статус Донбасу.

      На саміті мають намір прийняти підсумковий документ із закликами працювати у всіх узгоджених напрямах, повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на власні джерела. 

      Знайте більше: Росія висуває нові умови по Донбасу – як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

      Про ось такий порядок денний пише видання:

      • особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей;
      • розведення сил і засобів на нових ділянках;
      • зняття "економічної блокади" Донбасу;
      • відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями;
      • обмін полоненими;
      • повна амністія бойовиків.

      Видання із посиланням на джерело повідомляє, що російська сторона буде наполягати на закріпленій законодавчо забороні переслідування бойовиків незаконних збройних формувань.

      Окрім того, за даними видання, у межах політичного блоку російська сторона має намір порушити питання "модальності проведення виборів" на окупованому Донбасі.

      Джерело російського видання заявляє, що в цьому напрямку будуть обговорювати відповідальних за вибори – ЦВК України або виборчкоми бойовиків. Окрім того, говоритимуть про можливість виборів голів обласних адміністрацій.

      Зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня – її підтвердили усі сторони. У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

      Читайте також: Росія готова повернути захоплені українські кораблі до нормандської зустрічі, – ЗМІ

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підійматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
      Чому депресія настільки небезпечна і як її подолати
      сьогодні
      14105
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики Нормандський формат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      сьогодні , 22:00 "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды
      Блог Медіа 3533
      Как на одной территории существуют две Украины
      сьогодні , 21:30 Как на одной территории существуют две Украины
      Павло Казарін 345
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 20:35 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 5467
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      сьогодні , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 187
      Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      сьогодні , 20:01 Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      Інна Жолобович 1913
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук