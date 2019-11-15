Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт

На зустрічі у нормандському форматі мають обговорювати кілька блоків питань. Російські ЗМІ пишуть, що серед них дуже суперечливі – амністія бойовиків і особливий статус Донбасу.

На саміті мають намір прийняти підсумковий документ із закликами працювати у всіх узгоджених напрямах, повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на власні джерела.

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Про ось такий порядок денний пише видання:

особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей;

розведення сил і засобів на нових ділянках;

зняття "економічної блокади" Донбасу;

відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями;

обмін полоненими;

повна амністія бойовиків.

Видання із посиланням на джерело повідомляє, що російська сторона буде наполягати на закріпленій законодавчо забороні переслідування бойовиків незаконних збройних формувань.

Окрім того, за даними видання, у межах політичного блоку російська сторона має намір порушити питання "модальності проведення виборів" на окупованому Донбасі.

Джерело російського видання заявляє, що в цьому напрямку будуть обговорювати відповідальних за вибори – ЦВК України або виборчкоми бойовиків. Окрім того, говоритимуть про можливість виборів голів обласних адміністрацій.

Зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня – її підтвердили усі сторони. У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Україна на зустрічі у нормандському форматі підійматиме такі питання: