Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт
На зустрічі у нормандському форматі мають обговорювати кілька блоків питань. Російські ЗМІ пишуть, що серед них дуже суперечливі – амністія бойовиків і особливий статус Донбасу.
На саміті мають намір прийняти підсумковий документ із закликами працювати у всіх узгоджених напрямах, повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на власні джерела.
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Про ось такий порядок денний пише видання:
- особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей;
- розведення сил і засобів на нових ділянках;
- зняття "економічної блокади" Донбасу;
- відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями;
- обмін полоненими;
- повна амністія бойовиків.
Видання із посиланням на джерело повідомляє, що російська сторона буде наполягати на закріпленій законодавчо забороні переслідування бойовиків незаконних збройних формувань.
Окрім того, за даними видання, у межах політичного блоку російська сторона має намір порушити питання "модальності проведення виборів" на окупованому Донбасі.
Джерело російського видання заявляє, що в цьому напрямку будуть обговорювати відповідальних за вибори – ЦВК України або виборчкоми бойовиків. Окрім того, говоритимуть про можливість виборів голів обласних адміністрацій.
Зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня – її підтвердили усі сторони. У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
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Україна на зустрічі у нормандському форматі підійматиме такі питання:
- Розведення військ у Станиці Луганській.
- Обмін полоненими.
- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
- Відведення військ у Золотому та Петрівському.
- Питання Криму.