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      Ампутація пальців і важкі поранення: що відомо про стан українських моряків у полоні Росії

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      З'явилися деталі про поранення українських моряків в полоні Росії
      З'явилися деталі про поранення українських моряків в полоні Росії / Фото з відкритих джерел

      У військовополонених українських моряків, які перебувають в СІЗО Москви важкі поранення ніг і ампутація пальців руки.

      Про це повідомила радник командувача ВМС Вікторія Христенко, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Відомо, що наші консули не отримали ніяких офіційних підтверджень характеру поранень в українських моряків. Крім того, що поранених відвідала омбудсмен Москви.

      У одного з хлопців важке поранення ніг, те, що він пересувається з милицями – ні про що нам не говорить, ми не бачимо його поранень і яку йому зробили операцію в ізоляторі. В одного з хлопців травматична ампутація пальців кисті,
      – сказала В. Христенко.

      В повідомленні зазначається, що ця інформація від волонтерів, які допомагали морякам під час перебування в Сімферопольському СІЗО.

      До слова, троє українських моряків, які були поранені під час захоплення російськими прикордонниками у Керченській протоці, перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", і за словами російської сторони почуваються добре. Моряки нібито мають доступ до бібліотеки, і кожен з них вже переписується по електронній пошті з рідними і близькими.

      Нагадаємо, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Москва
      Джерело: 24 Канал
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