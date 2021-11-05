З Амурського мосту в Дніпрі злетіло таксі: постраждали двоє жінок

У Дніпрі з Амурського мосту злетів автомобіль Lada. Виявилось, що це – таксі. У результаті ДТП постраждали дві жінки: 49-річна тітка та її 18-річна племінниця. Їх терміново госпіталізували.

Аварія сталася ще 2 листопада, але деталі ДТП опублікували через кілька днів. 18-річна потерпіла перебуває в реанімації, а її тітку якраз звідти перевели в палату.

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Деталі ДТП

Аварія сталася о 9:30 на заїзді на Амурський міст з боку лівого берега. За попередньою інформацією, Lada заїжджала на міст із боку Мануйлівського проспекту.

На мокрих трамвайних рейках автомобіль занесло, і він злетів з моста в кювет. Водій авто не постраждав, а ось двох пасажирок забрали до лікарні імені Мечникова.

Легковик злетів з моста у Дніпрі / Фото "Інформатора"

У якому стані потерпілі

49-річна жінка внаслідок ДТП зазнала відкритої черепно-мозкової травми та струс мозку. Також в неї виявили рану голови, компресійний перелом хребта, забиття легкого та плечового суглоба.

Її 18-річна племінниця має відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи хребта та кісток тазу, забій легень та множинні інші травми.