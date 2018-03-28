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Аналітик припустив, як виглядатиме Apple Watch Series 4

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Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 4 / technobuffalo.com

Нові моделі Apple Watch, які мають презентувати вже у цьому році, отримають більший дисплей, покращений моніторинг працездатності та збільшений час автономної роботи.

Про це розповів аналітик Мін-Чі Куо з компанії KGI, пише 9to5mac.com.

За словами аналітика, Apple збільшить розмір екрану Watch четвертого покоління на 15%. Таким чином екран до 44 мм і 48 мм.

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Також новинка від Apple матиме більше місткість акумулятора. В екрані годинника може бути використана нова технологія Apple. Як відомо, Apple вкладає значні кошти у розробку екранів MicroLED нового покоління. Ще наприкінці 2017 року інженерам вдалося створити функціональні екрани MicroLED для майбутніх годинників Apple.

Новий Apple Watch буде мати більше датчиків: окрім монітора серцевого ритму, додають і інші функції. Таким чином годинник має стати такою собі в мініатюрною лабораторію стеження за здоров'ям. Так, Apple Watch Series 4 буде рахувати кроки, матиме пульсометр, зможе підраховувати спалені калорії, аналізувати сон матиме "розумний" будильник тощо.

Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: 24 Канал
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