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      Аналітики підрахували, чи багато у Києві висоток

      146 Читать новость на русском
      Київ
      Київ / ua.news

      Коли ходиш Києвом, здається, що багатоповерхівки всюди. Але це не зовсім так – про це свідчить дослідження проекту ЛУН Місто.

      На житлові будинки висотою 17-24 поверхи припадає лише 4,5% території Києва, зайнятої житловою забудовою. На житлові "хмарочоси" понад 24 поверхи – 4,2%. Найбільшу частину території займає приватна забудова до 3 поверхів, потім йдуть 6-16 поверхів та 4-5 поверхів. Про це в рамках дослідження дізналися аналітики міського проекту ЛУН Місто.

      Житло на 3 поверхи і менше найбільш характерне для територій, де переважає садибна забудова – Русанівські сади, Жуляни, Осокорки, Бортничі. 4-5 поверхів – це центр Києва, Дарниця, Воскресенка, Сирець, Нивки, Відрадний, Чоколівка. 6-16 поверхів – Оболонь, Троєщина, Позняки, Харківський, Русанівка, Березняки, Лісовий масив, Борщагівка, Академмістечко, Виноградар. Житлові будинки понад 16 поверхів найчастіше можна побачити на Осокорках, Позняках, Лівобережному масиві, Дружби народів, Теремках.

      Щоб розібратися у питанні, дослідники проаналізували Генеральні плани Києва 2020 та 2025, офіційну державну статистику, дані ЛУН та Open Street Map. Типову поверховість вирахували, розбивши територію Києва на точки і проаналізувавши для кожної висоту будинків у радіусі 300 метрів. Потім обчислили середнє (медіанне) значення.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Києва
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