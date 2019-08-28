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      Аналітики визначили найгарячіші місця Києва. Хрещатик у списку

      92 Читать новость на русском
      Теплові острови Києва
      Теплові острови Києва

      Проект міських досліджень ЛУН Місто проаналізував температури поверхонь Києва — теплові острови — і дізнався, де у столиці найспекотніше.

      Теплові острови – метеорологічне явище, коли у містах температура вища ніж навколо. Причина – мало зелених зон і багато забудови. Дахи та дороги нагріваються сильніше й швидше за траву та дерева. Результат – задуха, спека, некомфортне життя. Команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто разом із науковим співробітником Центру аерокосмічних досліджень Землі Тарасом Казанцевим проаналізувала теплові острови Києва за допомогою супутникових даних.


      Теплові острови

      Виявилося, що найспекотніше на Оболоні, Троєщині, Осокорках, у центрі – в районі Хрещатика, Нової забудови. Тут низький рівень озеленення – 10-35 % території, і це дається взнаки.


      Троєщина


      Хрещатик


      Осокорки


      Теплові острови Києва

      Найпрохолодніше на Голосієві, Відрадному, Нивках. Тут територія озеленення становить 35-70%.


      Голосіїв

      Те, яким важливим є продумана забудова і якісне озеленення, добре видно на прикладі територій вздовж вулиці Ломоносова у Голосієві. Голосіївський район є одним із найзеленіших у Києві, але деякі його частини зараз активно забудовуються з дотриманням не всіх ДБНів. Виникають великі площі практично без дерев,
      – говориться у дослідженні.

      Дізнатися, наскільки спекотно біля вашого дому, можна на інтерактивній карті проєкту ЛУН Місто.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва клімат
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