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      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю

      ЦРУ 145 Читать новость на русском

      Харківські вчені Анатолій Малихін та Анатолій Пулавський розробили свій дивовижний прилад ще на початку двохтисячних, він обіцяє революцію в діагностиці – вимірюєш температуру тіла, а отримуєш – повний аналіз крові і навіть більше.

      І хоча такої точності вимірювання температури не існує в природі, українські лікарні за бюджетний кошт почали закуповувати “неінвазивний аналізатор Малихіна-Пулавського” по 20-25 тисяч доларів за комплект.

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      Всі лікарі розповідають приблизно одну й ту саму історію. Крім Максима Циганка – він теж лікар, за сумісництвом директор ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху" при МОЗ. Вперше він побачив апарат АМП в телевізорі. Одні добродії закупили кілька цих “аналізаторів” і відправили бійцям на передову.

      Апарат, який робить аналіз крові без крові. Ну, це взагалі нонсенс. Для того, щоб дослідити певні показники крові, на сьогоднішній день в доказовій медицині нема інших методів, ніж взяти саму кров,
      – сказав Циганок.

      Не треба крові, не треба жодних розхідних матеріалів. Просто приклав датчики і все! Апарат нібито видає 130 показників крові – від рівня гемоглобіну до базального тиску сфінктера Одді. Так, деякі пункти з переліку показників справді вражають.

      Аналізатор АМП
      Аналізатор АМП

      А звіт щодо ефективності цього обладнання лише один, 2012 року, і він один. Зазвичай для того, щоб говорити про ефективність того чи іншого препарату, потрібні десятки клінічних досліджень, а тут він лише один і є нюанси. Цей звіт про наукову роботу, проведену в 2012 році в Києві, де нібито перевіряли апарат АМП, – наскільки він ефективно працює. Звіт підписано професором Свинцицьким, але сам він дослідження не проводив – то робили його підлеглі, які більше на кафедрі не працюють.

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      Досліджували лише шістнадцять показників і половина із них показали статистично значимі розходження з результатами лабораторії. Решта могли показати правду, а могли – "середню температуру по лікарні". Встановити це точно неможливо, вихідних даних дослідження немає.

      Аналізатор АМП навіть пройшов сертифікацію. Але яку?

      Це не є сертифікати відповідності до стандартів обстеження, аналізу крові. Це сертифікати безпеки цього апарату. Тобто для вашого здоров’я, коли ви його будете використовувати, він безпечний. Ось і все, а більше на нього нема ніяких сертифікатів,
      – відповів Циганок.

      Тобто сертифікат аналізатора АМП не доводить його ефективності щодо точності та достовірності показників крові, але апарат все одно купують до державних лікарень.

      Адже в Україні така система, що МОЗу нема куди дивитися. Рішення про закупівлю обладнання приймає особисто головний лікар. І призначає його не МОЗ, а орган місцевого самоврядування.

      Міністерство охорони здоров'я
      Міністерство охорони здоров'я

      Проте розробники цього апарату Анатолій Малихін і Анатолій Пулавський розповіли, що в Україні ніколи не зв’язувались з будь-якими тендерами. Версія винахідників наступна: вони взагалі не продають свій аналізатор в Україні. Росія, Казахстан, ЄС - так. Але хто ж тоді продає їх в Україні? Якісь злодії-підробники.

      Я знаю, що через Prozorro був прилад реалізований в дитячу лікарню. І лікар із цієї лікарні намагався якось вийти на нас, тому що його не навчили користуватися приладом. Але питання в іншому – у нас він не купував прилад,
      – заявив Анатолій Пулавський.

      Як мінімум три медичні заклади за останній рік вирішили купити неінвазивний аналізатор: Бобровицька районна лікарня, перша дитяча лікарня Кропивницького, Дарницька поліклініка у Києві. Троє головних лікарів "повірили" в АМП, але лякає те, що їх може стати більше. А витратили на це з державного бюджету вже понад півмільйона гривень.

      Більше про чудодійний аналізатор, який вже купують лікарні за державні кошти – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Здоров'я ЦРУ Новини Харкова Медицина Розслідування Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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