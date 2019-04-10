Аналізи Порошенка та Зеленського повезуть у США

Експерти Voluntary Anti-Doping Association у Києві візьмуть кров для аналізів у Порошенка та Зеленського, аби провести їх в США на базі спортивної медичної лабораторії. Однак згода на повторне проведення аналізів від обох кандидатів ще під питанням.

Проби крові кандидатів проаналізують на понад 300 показників, повідомила представник VADA доктор Анжела Сільва під час прес-конференції.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Так, колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського приїхати 10 квітня на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів експертам VADA.

Збір крові кандидатів у президенти України перевірять в США на базі спортивної медичної лабораторії,

– сказала вона.

Водночас представник VADA повідомила, що результати аналізів кандидатів можуть бути відомі після двох-трьох днів після здачі.

Що таке Vada Testing?Незалежна антидопінгова асоціація. Була створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах. Проходити "допінг-проби" на її базі боксери можуть на добровільних засадах і організація вже зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу. VADA має власну лабораторію, яка має схвалення від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) для проведення досліджень, та міжнародно визнана антидопінгова група для збору зразків та підтримання ланцюжка поставок.

На заклик боксера вже відреагував чинний президент Петро Порошенко – пообіцяв приїхати. Однак про згоду Зеленського наразі немає інформації. Раніше у його команді заявили, що кандидат у президенти більше не буде здавати аналізи на вживання наркотиків чи алкоголю, адже вже здавав їх у клініці Eurolab.

Чому Порошенко та Зеленський вирішили здати аналізи?Володимир Зеленський погодився на проведення дебатів з Порошенком, але озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab. Проте, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство.



Петро Порошенко для здачі аналізів приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові. Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

Як Зеленський і Порошенко здавали аналізи: відео